De las estrellas a las profundidades

Cinemark estrena “Ad Astra”, con Brad Pitt, Donald Sutherland, Tommy Lee Jones, Liv Tyler. También “Iniciales SG”, con Diego Peretti y Julianne Nicholson. Llega “Nada que perder 2”, biografía de Edir Macedo, y el reestreno de “La sirenita” de 1989. Cine América trae los documentales “Varda por Agnés” y “El silencio de otros”, y repone “El cuento de las comadrejas”.

Cinemark estrena esta semana “Ad Astra”, de James Gray (coguionista junto a Ethan Gross), con las actuaciones de Brad Pitt, Donald Sutherland, Tommy Lee Jones, Liv Tyler, Ruth Negga, Greg Bryk, Jamie Kennedy y John Ortiz. La fotografía es del destacado Hoyte Van Hoytema, y la música de Thomas Newman.

El viaje hasta Marte requiere de una gran preparación física y mental. La Nasa siempre se ha ocupado de seleccionar cuidadosamente a sus astronautas, pero cuando toman la decisión equivocada y envian a uno de sus astronautas sin la capacidad suficiente a una misión en búsqueda de vida extraterrestre, el mismo desaparece. Ahora su hijo irá en busca de su padre a través de la galaxia.

En problemas

El cine nacional se cruza con el hollywoodense en la coprodución argentino-estadounidense “Iniciales SG” (“Initials SG”), dirigida por la dupla de la libanesa Rania Attieh y el texano Daniel García, con las actuaciones de Diego Peretti, Julianne Nicholson, Daniel Fanego, Malena Sánchez, Francisco Lumerman.

Sergio Gainsbourg esta atormentado por tres cosas: una carrera en la que no logra triunfar, un amorío que no desea y un crimen que no quiso cometer.

Parar de sufrir

La tercera novedad es “Nada que perder 2” (“Nada a perder - Parte 2”): se trata de la secuela de “Nada que perder”, que se estrenó en abril de 2018 y vendió más de 600.000 entradas. La película sigue la historia del líder religioso Edir Macedo, fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios.

Dirigió Alexandre Avancini, sobre guión de Emilio Boechat. Estelarizan Petrônio Gontijo, Day Mesquita y Beth Goulart. La música es de Otavio de Moraes.

Volver al mar

Llega también el reestreno en funciones especiales de “La sirenita” (“The little mermaid”), película original animada de 1989, escrita y dirigida por Ron Clements y John Musker, con música de Alan Menken.

Ariel, hija del Rey Tritón, es la princesa de las sirenas. Está a punto de celebrarse su fiesta de cumpleaños, y su mayor ilusión sería la de poder visitar a los humanos, aunque nunca los ha visto. Ayudada por la malvada Úrsula, Ariel conseguirá subir a la superficie donde salvará de morir ahogado a un hermoso príncipe, Eric, cuyo barco acaba de naufragar y del que se enamorará perdidamente.

Repaso de obra

En funciones de Cine Club y comerciales Cine América estrena “Varda por Agnés” (“Varda par Agnès”), documental autobiográfico sobre la directora Agnes Varda donde cuenta, a través de algunas de sus icónicas fotografías la historia de como logro cada una de esas tomas. La cineasta francesa falleció en marzo de 2019, por lo que este film servirá como una carta de presentación para las nuevas generaciones. Dirigieron y escribieron Didier Rouget y la propia Varda.

El pasado vivo

También llega a la sala céntrica “El silencio de otros”, documental de Almudena Carracedo y Robert Bahar. Revela la lucha silenciada de las víctimas del largo régimen de Francisco Franco, que continúan buscando justicia hasta nuestros días.

Filmada a lo largo de seis años, con un estilo de cine directo e intimista, la película acompaña a los supervivientes del régimen a medida que organizan la denominada “Querella Argentina” y confrontan un “pacto del olvido” sobre los crímenes que padecieron, en un país aún dividido tras cuatro décadas de democracia.

Decadencia

El América también repone “El cuento de las comadrejas”, de Juan José Campanella, remake de la comedia “Los muchachos de antes no usaban arsénico” (1976), de recientemente fallecido José Martínez Suárez (guionista original junto a Augusto Giustozzi); la adaptación es de Campanella junto a Darren Kloomok. El elenco está integrado por Oscar Martínez, Luis Brandoni, Graciela Borges, Clara Lago, Nicolás Francella y Marcos Mundstock. La música es de Emilio Kauderer.

Una bella estrella de la época dorada del cine, un actor en el ocaso de su vida, un escritor cinematográco frustrado y un viejo director hacen lo imposible por conservar el mundo que han creado en una vieja mansión ante la llegada de dos jóvenes que presentan una amenaza que puede poner todo en peligro.

Voyeur

En la propuesta de Cine Queer del Ciclo DeSvelado de los jueves a las 22.30, se proyectará “Vive L’Amour” (“Ai qing wan sui”, 1994) del taiwanés Tsai Ming-liang, coautor del guión junto a Tsai Yi-chun y Pi-ying Yang. Integran el elenco Yang Kuei-mei, Lee Kang-sheng, Lu Yi-ching, Lu Hsiao-Ling, Chen Chao-Jung

Hsiao-kang, un joven de Taipei, que trabaja en un crematorio, se encuentra la llave de un apartamento que convierte en su santuario privado. Mientras tanto, May, la seductora agente inmobiliaria encargada de la venta del apartamento, celebra allí sus encuentros sexuales con su pareja, Ah-jong. Sin que ellos lo sepan, Hsiao-kang comenzará a espiar a la joven pareja.