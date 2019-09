https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Declaraciones Corral: "Se les fue de las manos la inseguridad"

La de este miércoles fue una “expresión conmovedora de todos los santafesinos, nos sentimos muy representados en su hartazgo”, sostuvo este jueves el intendente José Corral durante un contacto con la prensa, en relación a la multitudinaria marcha en reclamo de justicia y seguridad que se realizó este miércoles por la noche tras el crimen del almacenero Julio Cabal.





“No tenemos que acostumbrarnos a vivir con esta violencia”, advirtió el primer mandatario local, quien expresó su acompañamiento “a la familia de Julio Cabal, en el dolor y la angustia que sentimos todos por esa pérdida irreparable”, dijo, y agregó: “Podríamos ser cualquiera de nosotros”.





Más adelante, el intendente apuntó directamente contra Miguel Lifschitz. “Me llama la atención que el gobernador no apareció por la ciudad, no ha dicho ni siquiera esta boca es mía”, dijo Corral. “Las autoridades debemos estar y acompañar el sentimiento de la ciudadanía, empatizar en la sensación de bronca e impotencia que tienen todos los santafesinos de la capital”, aleccionó. “Y además se debe hacer todo lo que esté al alcance”.





“Hoy hemos visto más patrullaje y uno se pregunta por qué no estaba para evitar la muerte de Julio”, continuó el intendente. “Exigimos más patrullaje, presencia y dedicación del gobernador. No nos equivocamos cuando dijimos todos estos años que no le dieron la importancia que tiene y se les fue de las manos la inseguridad”, dijo Corral.





Por último, el intendente aseguró que “hay 500 efectivos de las fuerzas federales patrullando la ciudad”, y agregó que “es responsabilidad del gobierno provincial coordinar las tareas con las fuerzas locales”.