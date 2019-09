Huawei presentará su primer teléfono sin servicios de Google

La compañía tecnológica china lanzará este jueves en Munich su último teléfono inteligente, el Mate 30. Es la primera serie de teléfonos inteligentes de Huawei en llegar al mercado desde que Estados Unidos la puso en una lista negra comercial en mayo, cortando el acceso de sus nuevos productos a las aplicaciones y servicios de Google.

Los teléfonos Mate 30 vendrán con el sistema operativo Android de código abierto de Google, pero no tendrán acceso a Google Play Store ni a aplicaciones como YouTube, Gmail y Google Maps. Las aplicaciones de terceros, como las plataformas de transporte y los servicios de entrega de alimentos que dependen de Google Maps, ya no funcionarían sin acceso a los servicios de Google.

Los teléfonos inteligentes y otros productos de consumo representaron casi la mitad de los ingresos de Huawei el año pasado. Pero sin acceso a aplicaciones populares, esos teléfonos se vuelven mucho menos atractivos para los clientes internacionales. A principios de este año, el fundador y CEO de Huawei, Ren Zhengfei, dijo que las ventas globales de teléfonos inteligentes de la compañía cayeron un 40% en el mes posterior a la entrada en vigencia de la prohibición estadounidense.

Europa en particular era un mercado en el que Huawei había vendido con éxito teléfonos de gama alta, como las series Mate y P. La compañía despachó 26,3 millones de teléfonos inteligentes en Europa occidental en 2018, más del 60% del año anterior, según la firma de investigación de mercado IHS Markit.

