Jueves 19.09.2019 - Última actualización - 15:43

15:38

En el Congreso nacional fue aprobada por unanimidad

Cambiemos no dio quórum para tratar la emergencia alimentaria en la Ciudad de Buenos Aires

La oposición no logró reunir los votos necesarios para habilitar la sesión.

Manifestación frente a la Legislatura porteña. Foto: Telam



Foto: Telam

