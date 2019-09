Un condenado mató a un comerciante y acusarán al juez por otorgarle la libertad condicional

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El juez Sebastián Sarmiento quedó en la mira del Gobierno por haber liberado antes de tiempo a Cristian Reina, uno de los delincuentes que mataron a Héctor Quiroga en un intento de asalto ocurrido el miércoles a la madrugada en Maipú.

El asesinato del comerciante Héctor Osvaldo Quiroga (59), ocurrido el miércoles a la madrugada en un intento de asalto en Maipú, generó un gran malestar en el Gobierno tras comprobar que uno de los autores del crimen, Cristian Reina Flores, debía estar encarcelado hasta el 2021 pero fue liberado en 2017 por Sebastián Sarmiento, quien era juez de Ejecución Penal en aquel momento y ahora forma parte del Fuero Penal Colegiado.

Desde el Gobierno indicaron que no descartan la posibilidad de impulsar un jury de enjuiciamiento contra Sarmiento por el mal desempeño de sus funciones. En este sentido, fuentes judiciales explicaron que este procedimiento en contra del magistrado también podría ser solicitado por los familiares de Quiroga o por cualquier ciudadano que considere que el juez incurrió en alguna de las cuatro causales de enjuiciamiento: mal desempeño de sus funciones; desorden de conducta; faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones; o comisión de crímenes comunes no culposos.

En diciembre de 2012, Reina fue condenado a 12 años de prisión por un robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso ideal por ser cometido en poblado y en banda. Fue la Quinta Cámara del Crimen la que condenó al acusado, quien se encontraba preso desde el 2009.

Sin embargo, en septiembre de 2017, Sarmiento le otorgó la libertad condicional, entendiendo que cumplía con los requisitos para solicitarla. En aquel momento, el magistrado estableció una serie de requisitos que el acusado debía cumplir para conservar su libertad: no cometer delitos; adoptar un oficio, arte o profesión; no contactar a las víctimas; no ingerir bebidas alcohólicas ni drogarse; no efectuar actos reñidos con la moral; no provocar ni participar en desórdenes en la vía pública; finalizar sus estudios secundarios; participar de un curso de formación profesional o equivalente; y no salir del país.

Lo que podría complicar a Sarmiento es que, a la hora de otorgarle la libertad al acusado, el juez desoyó tres informes que evaluaban negativamente a Reina y recomendaban que cumpla la condena en su totalidad. Sobre Reina había dictámenes negativos del Concejo Correccional, del Organismo Técnico Criminológico y de la propia Fiscalía, representada por Humberto Panelli, quien también se opuso a su liberación.

Asalto fatal

El miércoles a la madrugada, Reina incumplió con las condiciones que le habían impuesto para conservar su libertad y junto a dos cómplices irrumpió en la vivienda de Héctor Quiroga (59) con intenciones de robo.

En un momento se produjo se produjo un tiroteo entre los delincuentes y la víctima y Quiroga recibió dos disparos, uno en la ingle y uno en el abdomen. El hombre murió unos minutos después a raíz de la gravedad de sus heridas.

Reina, por su parte, también fue alcanzado por los perdigones disparados por Quiroga y fue detenido en las inmediaciones de la calle Videla Castillo, en el barrio El Recodo, donde se había escondido entre unos arbustos. Tras el hecho se encuentra internado con custodia policial, mientras que sus cómplices permanecen prófugos.

