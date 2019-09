https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Devolverá 1 mil al municipio

Un concejal cobraba por un título universitario que no tiene

Un concejal oficialista (PJ) devolvió a las arcas municipales 131.132 pesos por dietas que cobró de manera indebida durante mucho tiempo. Es que el implicado percibió un plus por título universitario cuando en realidad no lo tiene porque aún no terminó la carrera. Esta anormalidad fue detectada por el edil Mario Corredera (Propuesta Frepam) revisando los balances contables tras lo cual la visibilizó ante sus pares justicialistas.

