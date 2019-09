https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 19.09.2019 - Última actualización - 20:39

18:57

El Legislativo sancionó una batería de pedidos de informes y resoluciones. Los ediles quieren saber si de hecho hay 500 efectivos federales en la ciudad -como dijo el intendente José Corral-, y adónde están. Insistieron con participar de una reunión con el ministro Pullaro en Diputados. Reparto de responsabilidades.

Tensa sesión luego de los seis crímenes en los últimos seis días Concejo: chicanas y reclamos políticos tras la escalada de violencia y muerte El Legislativo sancionó una batería de pedidos de informes y resoluciones. Los ediles quieren saber si de hecho hay 500 efectivos federales en la ciudad -como dijo el intendente José Corral-, y adónde están. Insistieron con participar de una reunión con el ministro Pullaro en Diputados. Reparto de responsabilidades. El Legislativo sancionó una batería de pedidos de informes y resoluciones. Los ediles quieren saber si de hecho hay 500 efectivos federales en la ciudad -como dijo el intendente José Corral-, y adónde están. Insistieron con participar de una reunión con el ministro Pullaro en Diputados. Reparto de responsabilidades.

Arrancó la sesión, hubo un minuto de silencio por las últimas víctimas de la violencia, pero el formalismo institucional en el recinto duró poco: los seis crímenes (cinco homicidios y un femicidio, el de la enfermera Cecilia Bugardt) registrados en la capital en estos seis días detonaron chicanas, pases de factura y reclamos políticos entre los tres bloques del Concejo. En los pasillos, aún se comentaba la multitudinaria movilización en reclamo de justicia por Julio Cabal, el comerciante de 29 años asesinado a balazos.



Más allá del debate cruzado que vendría luego, se sancionó sobre tablas una batería de pedidos de informes, resoluciones y comunicaciones sobre el flagelo que asedia por estos días a los santafesinos. Primero, un requerimiento al Ejecutivo para que informe sobre la cantidad de efectivos federales que están cumpliendo funciones de seguridad en esta capital; cuántos hay, cuáles son los lugares donde se encuentran, qué tareas desempeñan y cuál es el período asignado para cumplirlas.





Esto surgió a partir de declaraciones públicas del intendente José Corral, quien aseguró que actualmente hay 500 efectivos de las fuerzas federales. También, se pidió saber si existe un trabajo coordinado entre ciudad, Provincia y Nación sobre medidas de seguridad planificadas. “¿Adónde están, quién los vio? No se los ve ni en la Costanera, ni en el centro, ni en los barrios. ¿Están todos en Alto Verde? Nos toman el pelo”, fustigó Alejandra Obeid (PJ), poniendo en tela de juicio la aseveración del primer mandatario local.

La edila también requirió, con otra comunicación, que se inicien gestiones “urgentes” ante el Gobierno provincial para que se proceda a implementar una custodia policial a la familia de Cecilia Bugardt. También se acompañó una resolución —del diputado provincial justicialista Leandro Busatto— donde se convocó al Ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, a la Cámara de Diputados para que dé explicaciones sobre los hechos de inseguridad y los homicidios en la ciudad. Los concejales quieren estar presentes en esa convocatoria, en caso de que el ministro se presente en la Legislatura.



Hacerse cargo



“Nosotros desde nuestras bancas nos hacemos cargo, pero quienes están en la toma de decisiones ejecutivas (para paliar la inseguridad) son quienes realmente deben asumir las responsabilidades. ¡Háganse cargo de una vez, señores! ¡Nos están matando, a los vecinos y vecinas, están asesinando mujeres!”, exclamó Obeid. En ese tono transcurrió gran parte del debate legislativo.

Leandro González (UCR-FPCyS), “cruzó” los casos de violencia con la situación socioeconómica que se vive en los barrios. “No resto responsabilidades que nos toca como Frente, de lo que hicimos y de lo que no pudimos hacer (solucionar la inseguridad). Y por lo que viene, de nuestra parte el futuro gobernador (Omar Perotti) tendrá todas las herramientas necesarias para llevar tranquilidad a los vecinos”.



Obeid, visiblemente ofuscada, le espetó a González que en 12 años “no pudieron resolver nada”, y ahora “le dejan (por el FPCyS) el problema a (Omar) Perotti. Esto se resuelve haciendo las cosas bien: asignando correctamente los recursos económicos, rearmando la policía, poniendo gente capaz en la conducción policial: es una decisión política”.

González luego “pateó la pelota” hacia la Justicia. “Ahí hay un conjunto de actores que merece un replanteo... Porque cuando no se resuelven causas, aparecen las ‘puertas giratorias’. No puede ocurrir que haya personas que circulen por la ciudad con 25 causas encima, y que la justicia no dé solución a esto”.



Su par de bloque, Franco Ponce de León (Creo-FPCyS), aseguró que el ministro Pullaro, luego de la conferencia de prensa del miércoles, “asumió la responsabilidad que le compete” y “tomó medidas concretas”, como la intervención de la URI. “No fue un discurso de tibieza; el ministro se hace cargo de la situación”. De a poco y lentamente, los cruces políticos se crispaban.



Responsabilidades



Y en la discusión por el reparto de responsabilidades sobre lo que pasa, Ignacio Martínez Kerz (también justicialista) disparó primero contra el socialismo, a cuya gestión la calificó como “la principal responsable de este flagelo”. Por desidia o incompetencia, los distintos ministros que ocuparon cargos durante las gestiones del FPCyS dejaron que se profundice el delito”.



Recordó que el 19 agosto fue aprobada la resolución que autorizaba convocar al Consejo de Seguridad Urbana: quien debe reunir a las partes (autoridades de Seguridad, referentes policiales, funcionarios municipales y concejales) es el intendente José Corral. “No se hizo nada”. fustigó. El 5 de septiembre se votó una “insistencia” para que Corral convoque al Concejo. Nada.



“Y el Municipio se saca responsabilidades de encima”, terminó de cargar las tintas Obeid. Recibió respuesta: “Nunca (desde la Municipalidad) le escapamos a esta problemática”, le dijo el oficialista Carlos Pereira (UCR-Cambiemos). “Y fuimos uno de los primeros municipios en tener un Centro de Monitoreo, y repartimos botones de alerta en toda la provincia”, defendió la gestión municipal.



Al final del debate sobrevoló la transición provincial, que hoy transita un camino pedregoso y conflictivo: la “herencia” que quedará luego del 10 de diciembre —de la que se habla entre los equipos técnicos de Miguel Lifschitz y Omar Perotti— no es sólo por la deuda provincial, sino también por el flagelo de la inseguridad. Tras ese vendaval desordenado de chicanas, alguien recordó, fuera del recinto, que aún hay seis familias destruidas que están llorando las seis muertes de sus seres queridos.



>>> “No se toman las denuncias a las mujeres víctimas”

Rossana Ingaramo (UCR-Cambiemos) impulsó una comunicación donde repudió el femicidio de Cecilia Bugardt, exhortando a las autoridades competentes a que avancen en la investigación judicial del hecho con celeridad; expresando el rechazo a todas las acciones de violencia hacia las mujeres, y criticando “el mal accionar de la policía provincial a la hora de tomar denuncias por desaparición de personas en el área metropolitana de Santa Fe”.

Denunció que hay casos de mujeres que se acercaron a seccionales para hacer denuncias por maltratos, pero que no se las tomaron. “Este es un problema de raíz enquistado en la fuerza policial. Hablo de negligencias y revictimizaciones por parte de muchos policías. Y advirtió que las comunicaciones desde las comisarías hacia el Área Mujer del Municipio “son tardías, lo que impide establecer contacto inmediato con las víctimas”, aseguró.