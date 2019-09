Diputados insistió en sumar Santa Fe y Rosario al Fondo de Obras Menores

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el proyecto votado también se autorizó a los actuales titulares del programa a utilizar hasta el 50% de los recursos para gastos corrientes. Fuerte cruce entre el Frente Progresista y la bancada justicialista.

En una pulseada política que amenaza prolongarse durante varias semanas, la mayoría de la Cámara de Diputados votó un dictamen autorizando a los municipios y comunas a utilizar en el presente ejercicio hasta el 50% del Fondo de Obras Menores para gastos corrientes, pero incluyó a partir del próximo ejercicio a Santa Fe y Rosario en dicha norma, aunque sin quitarle recursos a las restantes localidades. Solo la bancada justicialista no apoyó ese texto y sí el votado anteriormente por el Senado que comprende solamente a los recursos del presente ejercicio.



Todos los oradores dijeron que es justo y necesario incluir a las dos ciudades de primera categoría pero el justicialismo advirtió que el Senado no ha convalidado esa postura y de esta manera se demora la posibilidad de que las restantes administraciones puedan usar los recursos ante la grave situación económica y social que se está atravesando. “Es importante que los municipios y comunas puedan usar Obras Menores pero no es la solución. La situación es grave y vienen acumulando déficit por otras causas como normas anacrónicas y la falta de actualización de la ley de coparticipación” aclaró Fabián Palo Oliver (UCR). Minutos antes, Héctor Cavallero (PPS) había advertido sobre la fragilidad social del momento y la necesidad de buscar acuerdos como el logrado en el Congreso para la emergencia alimentaria. “Debemos ser más responsables y no jugar a la ruleta rusa” aclaró el ex intendente rosarino.



Fue el jefe de la bancada socialista, Rubén Galassi, quien se encargó de explicar los alcances del dictamen que se iba a votar de reforma a la ley 12.385 diseñada oportunamente para compensar al interior santafesino que no estaba incluido en el llamado Fondo del Conurbano nacional que dispuso de 30 millones de pesos-dólares para las dos grandes ciudades, cifra que quedó congelada en moneda nacional desde hace 20 años. La reforma votada prevé sumar a Santa Fe y Rosario con una suma del 0,4% del recurso total del año anterior que se repartirá con un mix entre el 70% de población y el 30% de necesidades básicas insatisfechas, pero además descontando los 30 millones que llegan desde Nación. El resto de los municipios y comunas seguirán con el 1% del total de gastos para repartir con las fórmulas actuales. En el presente ejercicio, el Fondo de Obras Menores es de 1.400 millones. El dictamen también agrega la posibilidad de destinar la mitad de los recursos para gastos corrientes. “Es una solución coyuntural pero es de estricta justicia incorporar a las dos grandes ciudades. El Senado debe entender que son criterios de solidaridad. Es la oportunidad para revertir esa reparación”, agregó el socialista.



Posiciones



La embestida justicialista estuvo a cargo de Leandro Busatto y Luis Rubeo. “Hay que dar una solución a Santa Fe y Rosario pero es urgente sancionar la autorización para el resto de la provincia” se quejó el primero. Rubeo directamente acusó al Frente Progresista de haberse puesto ya en rol de opositor y haber perdido el sentido de la oportunidad. “Siempre acompañamos sumar a las dos grandes ciudades pero no va a pasar en el Senado y vamos a perder tiempo muy valeroso para los presidentes comunales e intendentes que no pueden pagar sueldos”.



Gabriel Real (PDP) le pidió a los diputados justicialistas que convenzan a los senadores partidarios de hacer ley el texto y recordó que los recursos no son de las cámaras sino de los gobiernos locales. Estimó además que los 30 millones de pesos (dólares) deberían ser hoy 1260 millones para las dos ciudades.



Edgardo Martino (UCR), Julio Eggimann (PJ), Joaquín Blanco (PS) y Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) sumaron argumentos. El socialista reclamó armar una agenda de temas legislativos para la transición y dejar de hacerla mediática mientras que Del Frade instó a discutir una reforma tributaria en serio para cobrarle impuestos a las grandes empresas y aliviar a municipios.



En cambio, fue Palo Oliver quien abundó en números para graficar la crisis de recursos que tienen su origen en la caída de la actividad productiva y en el consumo. Así recordó que en 2016, la provincia de Santa Fe sumó 17% de recursos por los fallos de la Corte y más de 500 millones por el Fondo Soja, derogado en 2018. Informó en cuánto subieron los gastos en los primeros 8 meses del año mientras que salvo en mayo, los ingresos decrecieron con respecto al año anterior. Agregó además la creación de nuevas ciudades que detraen recursos a las restantes, advirtiendo que varias localidades fueron cambiadas de categoría sin cumplir el requisito constitucional de los 10.000 habitantes. Puso el ejemplo de Santo Tomé que perdió 5 millones de pesos este año por el ingreso al reparto de las nuevas ciudades. “Las normas anacrónicas, la falta de una nueva ley de coparticipación que cumpla con la Constitución, el Consenso Fiscal, la caída en la actividad económica y decisiones no controlables, arrastran a municipios y comunas de Santa Fe a un contexto financiero cada vez más complejo y acuciante”, advirtió.



Pullaro



Los hechos de violencia de la última semana en Santa Fe hicieron que en Labor Parlamentaria, los jefes de bloque acordaron convocar a una reunión al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro para analizar la delicada situación. El presidente de la Cámara, Antonio Bonfatti, se encargará de definir la fecha de la reunión que se haría la semana próxima.



Debido a la decisión de Parlamentaria, Leandro Busatto resolvió el pase a archivo del proyecto que había presentado para interpelar al ministro de Seguridad.



Diputados no sesionará el jueves venidero, no obstante lo cual se realizará el encuentro con el ministro.





ART



La comisión de Labor Parlamentaria no puso fecha al tratamiento del proyecto para la adhesión de la provincia a la ley de ART tras la audiencia del miércoles. En la reunión, el justicialista Luis Rubeo mocionó enviar al archivo el proyecto. No obstante, la mayoría de los participantes del encuentro resolvió que siga bajo análisis de la Comisión de Asuntos Laborales.



En Diputados entienden que el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo fue modificado por el Senado y perdió el sentido original abriendo serios interrogantes sobre si avanzarán con el tratamiento del tema reclamado por los sectores empresariales de la provincia.