Sigue el debate por la inclusión de Santa Fe y Rosario en el Fondo de Obras Menores

Jueves 19.09.2019

22:12

La media sanción a la inclusión de ambas ciudades al FOM generó críticas por parte de la oposición: consideran que el oficialismo ya tiene la cabeza “en el 11 de diciembre”.

La Cámara de Diputados de la provincia otorgó este jueves media sanción al proyecto para incluir a Santa Fe y Rosario en el Fondo de Obras Menores. Desde el justicialismo, aunque admitieron su conformidad con la media sanción, se escucharon críticas a la gestión socialista por el apuro en tratar la norma antes del cambio de autoridades.

En ese sentido se expresó Luis Rubeo, al manifestar “la verdad que el oficialismo lo que ha hecho con esta inclusión es embarrar la cancha”. “Todos sabemos que hay posiciones encontradas, este mismo partido que hoy incluye a Rosario y Santa Fe que nosotros compartimos, hace desde el año 2014 que venimos reclamando; ahora, un gobierno que hace 141 meses que gobierna la provincia de Santa Fe, se les ocurre en los últimos 70 días querer incluir en el FOM a Rosario y Santa Fe y todos sabemos que lo que están necesitando los municipios y comunas es que les demos una mano en función de que puedan usar los gastos de Obras Menores en Fondos Corrientes, para que puedan pagar salarios”.

Además, el legislador justicialista opinó que “el oficialismo ha cambiado el rol”: “deja de ser oficialismo para convertirse en oposición, ya han decidido una posición política, que es convertirse en opositores, entonces están pasando ya con la cabeza puesta en el 11 de diciembre y no pensando en la necesidades que tienen los santafesinos, los trabajadores municipales que no van a poder cobrar el salario porque los intendentes no van a poder echar mano a recursos que tienen porque esta Cámara se los está impidiendo”, disparó. “Se les ocurre incluir a Rosario y Santa Fe, quieren discutir el régimen de coparticipación, hablan del Plan Abre, del Nueva Oportunidad, faltándoles 70 días para irse...¿por qué no lo plantearon antes?”, insistió el diputado.

En tanto, el frentista Joaquín Blanco explicó que con este proyecto de ley lo que se persigue es “que se deje de discriminar a Rosario y Santa Fe”: “en un momento de crisis social donde los municipios son la primer frontera de la demanda alimentaria, de la demanda de asistencia de salud, necesitamos que puedan tener los recursos para pagar sueldos, para que puedan llegar a fin de mes”, indicó. “Vivimos en una situación en la cual está bajando la recaudación - añadió-, muchos santafesinos no pueden pagar los impuestos y eso hace que los municipios empiecen a estar desfinanciados, eso se suma a la tensión salarial, el tema de las paritarias y los gremios municipales en conflicto, con lo cual necesitamos respuestas en la Legislatura”. “La respuesta tiene que ser para todos igual, no puede haber municipios favorecidos y otros directamente discriminados y con el FOM Rosario y Santa Fe tienen que subirse a una ley para que compensen los fondos, para que lleguen a todos lados igual y que no haya ciudadanos de primera y de segundo”, argumentó.

En relación al planteo de la oposición, Blanco recordó que el proyecto fue presentado anteriormente pero siempre “chocaron” contra el Senado. “Cada senador responde a su departamento y es válido que defiendan los intereses de su departamento pero, cuando legislan, legislan para todos los santafesinos, y casi uno de cada dos santafesinos viven en Rosario y Santa Fe, con lo cual el Senado no puede desconocer la realidad de estos dos grandes municipios, que son los que concentran, aparte, la demanda social y las migraciones internas de sectores empobrecidas de la provincia que viajan a Rosario y Santa Fe a instalarse para acceder a mejores servicios”, dijo, y consideró que “no hay motivos para negarlo, no hay motivos para seguir discriminándolos”.