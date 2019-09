https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 20.09.2019 - Última actualización - 8:05

7:59

Es un mediometraje coproducido por 5RTV y la Escuela de Animadores del Centro Audiovisual de Rosario. Refleja distintas temáticas de la historia y paisajes de Santa Fe. Se podrá ver este sábado a través del canal de la provincia.

ESTRENAN “SANTA FE PARA CURIOSOS” Un manual animado Es un mediometraje coproducido por 5RTV y la Escuela de Animadores del Centro Audiovisual de Rosario. Refleja distintas temáticas de la historia y paisajes de Santa Fe. Se podrá ver este sábado a través del canal de la provincia. Es un mediometraje coproducido por 5RTV y la Escuela de Animadores del Centro Audiovisual de Rosario. Refleja distintas temáticas de la historia y paisajes de Santa Fe. Se podrá ver este sábado a través del canal de la provincia.

Quince dibujantes de Rosario, Santa Fe y otras localidades unieron sus conocimientos para realizar “Santa Fe para curiosos. Historias, leyendas y cosas raras de mi provincia”. Es una película animada que desarrolla diversas temáticas vinculadas con las características históricas y naturales del amplio territorio santafesino. Al modo de un “manual escolar en movimiento”, según la metáfora que eligió el propio guionista y director de la propuesta, Pablo Rodríguez Jáuregui, al momento de contar los detalles de la iniciativa.

El mediometraje, producido por el canal 5RTV y la Escuela de Animadores del Centro Audiovisual de Rosario se estrenará el 21 de septiembre a las 17h por la pantalla de 5Rtv y estará accesible en los canales de Youtube de 5Rtv y la Escuela para Animadores a partir del 28 de septiembre. El viernes 27 se proyectará en el Cine América de Santa Fe en el marco de las actividades por el Día del Cine Santafesino y a partir del 5 de octubre se emitirá en distintos capítulos dentro del programa “Cabeza de ratón”, que se emite a través de 5RTV.

A lo largo de sus 45 minutos de duración, evoca contenidos vinculados con la flora y la fauna de la provincia, las costumbres de los pueblos originarios, los primeros asentamientos españoles, la presencia santafesina en la historia nacional, la inmigración y el ferrocarril, entre otros. Siempre desde un abordaje lúdico y entretenido, pensado para chicos y chicas en edad escolar.

Territorio

“La posibilidad de coproducir con 5RTV viene desde que se abrió el canal. Trabajo desde 2006 en la Escuela para Animadores de Rosario, donde tenemos alrededor de 45 alumnos. Todos los años se produce, en ejercicios individuales y grupales, una hora y media de animaciones nuevas. Y nos pareció que teníamos que buscar la posibilidad de poner al aire en televisión lo que se producía en la escuela. En 2008 empezamos a trabajar con Canal 5 de Rosario en una serie anual de 13 programas de media hora llamada ‘Cabeza de ratón’, que incluye trabajos de los egresados. Cuando abrió el canal público de la provincia, acercamos la intención de coproducir contenidos y este año pudimos concretarlo”, contó Rodríguez Jáuregui. Para que el formato pudiera adaptarse al formato de trabajo de 5RTV, los animadores buscaron un abordaje que, no sea netamente rosarino, como las producciones anteriores, sino representativo de todo el territorio provincial.

Lograr en “Santa Fe para curiosos” una estructura atractiva para estudiantes de la escuela primaria basada en información didáctica real extraída de manuales escolares, implicó la mixtura de dos experiencias previas. Una, “Rosario misterioso”, un producto realizado por la mencionada Escuela de Animadores a partir de leyendas y mitos urbanos. La segunda, “El viaje de Gaia”, largometraje de dibujos animados producido sobre las energías renovables. Todo esto derivó en un proyecto que, como señal Rodríguez Jáuregui, “no es una película tradicional, sino una especie de manual con capítulos que se pueden usar como disparador en la escuela”.

Diversidad

La convocatoria a 15 animadores implicó un desafío respecto a la metodología de trabajo, pero resultó fructífera en la medida en que permitió la confluencia de diversos de estilos gráficos y una diversidad de puntos de vista. La mayoría de los profesionales que participaron se formaron en la Escuela de Animadores de Rosario. “Lo que intentamos es que sean de distintas ciudades y localidades además de Santa Fe y Rosario. Por ejemplo, la persona que trabaja sobre el Combate de San Lorenzo, viven en esa ciudad. Otra es de Oliveros. Victoria Rodríguez hizo el corto desde Berlín, donde está radicada por una pasantía”, reveló el director.

Hay mucho entusiasmo por parte de los realizadores respecto a la presentación del film. Es que, como sintetiza Pablo, el uso del audiovisual en la escuela es algo imparable. “Mis hijas me contaron que en clase trabajaron el tema Malvinas a través del personaje Zamba, de PakaPaka. Me parece que la jugada va por ahí. Y si está la posibilidad de contar con un material santafesino para usar en la escuelas públicas, me parece que es algo que no tiene pérdida”, finalizó.

Personaje

En “Santa Fe para curiosos” aparece reciclado un personaje que los dibujantes utilizaron en “Rosario misterioso”, que es el inspector Bigotudo, que sirve como una especie de hilo conductor de los diferentes temas que se ponen en juego.

Ficha técnica

“Santa Fe para curiosos” es una película de dibujos animados que tiene una duración de 45 minutos. Fue producida por 5Rtv junto al Centro Audiovisual Rosario y la Escuela para Animadores. El guión y dirección pertenecen a Pablo Rodríguez Jáuregui. La narración y voces las realizaron Patricia Dibert y Darío Di Meglio, la música original es de Fernando Kabusacki.

Los animadores que participaron son Claudia Ruiz, Lisandro Schurjin, María Victoria Rodríguez, Estefania Clotti, Berenice Gadiz Carlstein, Raquel de Simone, Jesica Rodríguez, Nicolás Barreiro, Cristian Llamosas, Melisa Lovera, Gonzalo Rimoldi, Emanuel Gastaldi y Miguel Mazza.