La inseguridad en Santa Fe no da respiro: robaron en un estudio de tatuajes

Viernes 20.09.2019

Ocurrió este jueves por la tarde en la zona de la Av. General Paz al 7500. Un delincuente armado amenazó al encargado y a los clientes y se llevó diversos elementos.

La inseguridad en Santa Fe no se detiene, no discrimina y no da respiro. Pese a los anuncios oficiales de intervención de la URI y el despliegue de nuevos operativos, los robos siguen al orden del día.

Este jueves a la tarde, la víctima fue un estudio de tatuajes ubicado en el noreste de la ciudad capital. Se supo que un sujeto armado irrumpió en el local, ubicado sobre la Avenida General Paz al 7500, y amenazó tanto al responsable como a un cliente.

De acuerdo a la información que trascendió, el delincuente sustrajo seis máquinas de tatuar, una fuente de alimentación, un teléfono celular y una notebook.