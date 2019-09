https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Japón le ganó a Rusia El equipo local se impuso por 30 a 10 sobre los europeos, ratificando su crecimiento año a año. Kotaro Matsushima fue el mejor del partido, luego de anotar tres triples.

No hubo sorpresa en el primer partido Japón superó a Rusia por 30 a 10 en el inicio de la Copa del Mundo de rugby

Impecable. Así lució el Tokyo Stadium para el partido inaugural entre el seleccionado local y Rusia.



Con un césped a la altura de las circunstancias, y el blanco y rojo predominante en todas las tribunas.





A las 19.45 en punto y luego de la tradicional cuenta regresiva, Nigel Owens, el mejor árbitro del mundo, dio el pitazo inicial al primero de los 48 partidos que se van a jugar en la RWC.





A los cuatro minutos de comenzado el partido entre japoneses y rusos, llegó la primera de las sorpresas de la Copa: tras un error del fullback local, Tupou, el swing de Europa del Este, Kirill Golosnitskiy apoyó el primer try del mundial.





Pero la reacción local no iba a tardar en llegar. El ensordecedor aliento de la gente, fue empujando a su equipo, hasta que a los once minutos tras una muy linda jugada, Matsushina se zambullo en el ingoal ruso.





Los locales insistieron con buenas destrezas, pero sin mucha efectividad. Y además se encontraron siempre con una defensa dura de los europeos.





Recién sobre el final de la primera etapa se volvió a modificar el marcador, luego de un nuevo ensayo del 14 nipón. Antes, Owen le había anulado un try al mismo jugador porque perdió el control de la pelota antes de apoyar. 12 a 7 para Japón, y al descanso.





El segundo tiempo tuvo un comienzo distinto al primero. Fue Japón quien dominó las acciones de entrada, al punto tal de concretar un penal ganarse a los tres minutos.

Japón superó a Rusia





Poco tiempo después, el tercera línea Pieter Labuschagne, uno de los tantos "importados" que tienen los orientales, apoyó el tercer try para los de rojo y blanco.



​

A través de un penal justo a los veinte minutos, Rusia acotó la distancia a diez puntos.







No obstante, el elenco local mantuvo la diferencia, cuando unos minutos más tarde, Tamura volvió a anotar de a tres.







A diez del final, la figura del partido (elegido Man of the Match), el 14 japonés, Kotaro Matsushima, hizo el tercer try de su cuenta personal, para empezar, de a poco, a cerrar el encuentro.





Solo quedó tiempo para algún desprolijo de Rusia por descontar. Pero eso nunca ocurrió.







Así pasó el primer partido de la RWC 2019. Ahora, a esperar por Los Pumas...