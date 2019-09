Saín: "La política no discutió qué Policía quiere; solo hizo remiendos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El especialista en Criminología advirtió que la provincia carece de un plan estratégico en materia de seguridad. Consideró que los sucesivos gobiernos hicieron “reformas y contrarreformas” para una fuerza “absolutamente fragmentada”. Negó haber sido llamado como ministro de Omar Perotti, pero dijo que “colaboraría” con el gobernador electo, a partir de su relación personal con Alberto Fernández.

Para Marcelo Saín, criminólogo y titular del Organismo de Investigaciones de la provincia, Santa Fe carece de un plan estratégico que permita combatir la inseguridad y la violencia que sacuden a las principales ciudades del territorio. El experto habló de una “fragmentación y desdejo” en algunos sectores de la policía provincial; advirtió que la clase política nunca discutió “seriamente” qué tipo de fuerza pretende, y consideró que todos los actores, “sin sacarse mano”, deben sentarse a una misma mesa para debatir el tema. Fustigó duramente a la justicia federal; dijo que es responsable de “muchas de las desgracias” que tuvo la provincia en los últimos años.

—¿Qué cree que está sucediendo en la ciudad de Santa Fe con este recrudecimiento de la violencia?



—No sé que está pasando. No soy parte del gobierno administrativo. He leído la decisión del ministro de Seguridad (Maximiliano Pullaro) de intervenir la Unidad Regional I. Imagino que debe tener los elementos en las manos como para tomar semejante decisión y me da la impresión de que, evidentemente, estos hechos ocurren porque la policía no está a la altura de prevenir hechos que yo creo que son prevenibles.

- ¿Esa policía, hoy por hoy, no está bajo el control del poder político?



- Yo no diría que no está bajo el control del poder político. Ha habido una histórica relación de los gobiernos con la policía en la provincia de Santa Fe donde se les dio, a mi modo de ver, mayor nivel de autonomía que el que debería haber tenido. Y también creo que esta policía tiene deudas con la sociedad santafesina que están íntimamente relacionadas con su capacitación y con algunos elementos que habría que discutir en un contexto político distinto.

- ¿Es usual que en momentos de transición haya una especie de insubordinación de la fuerza?



- No, bajo ningún punto de vista. Estas cosas ocurren en todos los momentos. Sólo que uno después las coloca en un contexto que parecería que eso es así. Pero para que haya una respuesta de reclamo soterrado a partir de liberar zonas o manipular grupos criminales de parte de la policía como forma de reclamo gremial ante un cambio de gobierno, deberíamos partir de un supuesto de que la policía de Santa Fe es corporativa. Y yo lo que veo acá es que hay un nivel de fragmentación y de desdejo en ciertos sectores de la policía que no dan cuenta de una lectura corporativa. Entonces, me da la impresión de que no estamos en un momento así.

- ¿Y esa fragmentación viene desde hace tiempo o se ha agudizado en los últimos años?



- Yo creo que la clase política santafesina no ha discutido seriamente qué tipo de policía quiere. Acá se ha hecho en los últimos diez o quince años un proceso de idas y vueltas, de un modelo para acá, otro poquito para allá; un poquito de una cosa y un poquito de otra... Todo el tiempo de reformas y contrarreformas sin una discusión seria de qué tipo de policía se necesita en Santa Fe, en función de la problemática criminal que los santafesinos tienen. Y sin tener un plan estratégico. A mi modo de ver, ese plan tiene que ser acordado por toda la clase política santafesina. Esto no es un problema de un gobierno; es un problema del estado santafesino en su conjunto. Hay problemáticas criminales para las que se requiere una mirada más integral y de conjunto entre Ministerio Público de la Acusación y Ministerio de Seguridad en cuanto al abordaje de esas problemáticas. Ahí hay una discusión pendiente en Santa Fe. Ésa es mi humilde opinión como experto en el tema; hay que discutir seriamente qué tipo de policía queremos y a partir de allí, no hacer remiendos parciales de estas cuestiones sino un plan estratégico mucho más abarcativo. Para esto hay que sentar a todos los actores en la mesa. Y cuando digo ‘todos los actores’, digo el gobierno que se va, el que entra, los legisladores, el MPA sin sacarse mano; sin sacarse mano. Porque después los escándalos y hechos de sangre ponen en jaque a todo el conjunto de la clase política, cuyo desprestigio corre para todos y parejito.Y voy a agregar algo más que es relevante señalar; acá lo que hay que hacer también es incorporar a la sociedad civil. Porque la sociedad conoce mucho lo que pasa; son las principales víctimas. En los barrios se viven situaciones de desasosiego. Hay que empoderar a la gente, ponerla dentro de la toma de decisiones y avanzar en un plan estratégico en conjunto. Y el parlamento es el lugar adecuado para ello.

- A propósito de nuevo gobierno ¿Le ofrecieron ser ministro de Seguridad de Omar Perotti?¿Le interesaría?



- No me ofrecieron el cargo. Acerca de si me interesa o no, me reservo la opinión. A mí me interesa reforzar el Organismo de Investigaciones. Acá la reforma penal supuso la creación de una especie de policía judicial abocada a la especialidad de la investigación de delitos complejos y cometidos por organizaciones criminales. Yo tengo como deber fortalecer eso y quiero avanzar en eso. Mi deber de aquí a fin de año y ante el nuevo gobierno es desarrollar un plan estratégico para fortalecer la Policía Judicial que permita investigar el crimen organizado y los delitos cometidos por policías y penitenciarios en la provincia. Ése es mi único norte. Todo lo demás es una especulación política que a mí me resulta ajena.

- ¿Es especulación también su posible participación en el eventual gabinete de Alberto Fernández si gana las elecciones presidenciales?



- Eso tampoco está en el norte de lo que yo tengo en mente en este momento. De hecho, estoy viviendo en Santa Fe, trabajo aquí, tengo una relación muy afectuosa y estrecha con el peronismo nacional; soy parte del peronismo nacional y tengo una relación particularmente afectuosa con Alberto Fernández que va a ser el futuro presidente de la Nación. Pero en todo caso, si yo tuviera que valerme de esa relación, va a ser para tratar de sensibilizarlo a Alberto de lo que está pasando en Santa Fe, en mi opinión, y colaborar con el futuro gobierno de Perotti para que haya una situación y una mirada mucho más estratégica; que nos dejemos de sacar mano entre estado provincial y estado federal en las cosas que pasan acá. Quiero decir que en las desgracias de los últimos años en esta provincia ha tenido una fuerte responsabilidad la justicia federal, particularmente en la ciudad de Rosario. Vamos a ponerle luz al desempeño de la justicia federal en Rosario y vamos a tratar de que también tengan que dar cuenta de las cosas que han hecho a lo largo de estos últimos años.