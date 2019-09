Hoy comeinza el torneo provincial

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El elenco de Matías Silvani jugará el torneo provincial en Rafaela, Sunchales y Susana, en el cual tendrá un duro grupo y buscará un buen rendimiento que lo posicione en lo más alto.

Hoy comienza un nuevo torneo para los chicos de nuestra Liga Santafesina de Fútbol, en este caso en la categoría Sub 14 (2005) que se jugará en Rafaela, Sunchales y Susana, después de los certámenes Sub 13 y Sub 15, que se llevaron adelante en San Jorge y Reconquista.

Ahora, los dirigidos por Matías Silvani estarán conformando la Zona D, junto a la Liga Esperancina, Totorense y Galvense, en lo que será un grupo complicado, con selecciones importantes.

El debut de los chicos será esta tarde, desde las 17.45, en cancha de Libertad de Sunchales, ante la Liga Galvense, mientras que el sábado cerrará su participación en el grupo contra la Esperancina a las 9 en Unión y a las 17 contra la Totorense nuevamente en Libertad.

El domingo 22 será momento de definiciones, en las distintas copas, que se llevarán adelante en Rafaela y dependiendo la ubicación en el grupo, será la Copa que jugarán.