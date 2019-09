Lifschitz participó de la celebración del Día de la Industria

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Es un sector que va a recuperarse rápidamente en la medida que el país se ordene en su macroeconomía, porque no hay desarrollo ni futuro sin industria”, aseguró el gobernador.

El gobernador Miguel Lifschitz encabezó este viernes, en Rosario, el encuentro organizado por la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) con motivo de conmemorarse el Día de la Industria.



En el evento, desarrollado en el domo del Parque Independencia, el gobernador realizó un balance de su gestión en los que agradeció a los industriales por “el diálogo, la crítica constructiva, el trabajo en conjunto y la lucha por los intereses y derechos del sector industrial”.



“Tenemos una industria con un gran potencial, un sector industrial muy dinámico, muy competitivo. Lamentablemente las condiciones del contexto nacional no ayudan pero es un sector que va a recuperarse rápidamente en la medida que el país se ordene en su macroeconomía. A cada localidad que voy lo primero que me piden los intendentes o jefes de comunas es desarrollar un parque industrial o mejorar el que tienen, porque todos entendemos que no hay desarrollo ni futuro sin industria”, aseguró Lifschitz.



Conjuntamente, Lifschitz señaló que “el país lleva ocho años de estancamiento económico” y sostuvo que “son pocos los países que atraviesan un período tan largo”. Sin embargo, resaltó que existen las condiciones necesarias para salir de la crisis: “Tenemos una capacidad industrial con un potencial de por lo menos un 40 por ciento de la capacidad instalada que está ociosa, tenemos recursos naturales, recursos humanos calificados que están sin trabajo o con labores precarizados, y también tenemos capital. Argentina se caracteriza por ser uno de los países con mayor fuga de divisas, solamente de haberlas evitado en estos años podríamos haber contado con las inversiones que se necesitan para poner en marcha la economía”.



“La solución más que económica es política. Lo que se necesita es un acuerdo nacional, no solamente político, sino de los actores de la economía y del trabajo y de la sociedad civil. Hay que estructurar una política de desarrollo que tenga sustentabilidad en el tiempo con la industria como una de las vigas maestras. El año próximo será complicado para todos pero creo que es posible mejorar”, auguró.



Por último, Lifschitz hizo mención a la adhesión a la Ley de Aseguradora de Riesgos del Trabajo: “Dos veces presentamos un proyecto de adhesión en la Legislatura, hemos insistido y planteado públicamente la necesidad de adherir a ese proyecto, porque no es una cuestión de ideologías sino una cuestión práctica y concreta. Hoy las empresas de Santa Fe están pagando sobrecosto que no lo pagan las ART sino que las pagan los empresarios, pero eso tampoco va al bolsillo de los trabajadores, así que espero que después de tantas idas y vueltas los diputados provinciales de Santa Fe asuman su responsabilidad y terminen definiendo positivamente ese proyecto tan importante para la provincia”, concluyó.



Por su parte, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, subrayó que “Santa Fe es la segunda economía provincial más importante del país, cuenta con un denso tejido industrial de todos los sectores con un potencial enorme de cara a los desafíos que vienen porque paliar el impacto negativo de la coyuntura financiera vamos a necesitar más y mejor industria”.



Por último, el titular de Fisfe, Víctor Sarmiento, remarcó que “este año no hay mucho para celebrar pero es bueno analizar y mirar para adelante, porque a pesar de que la industria ha sido la gran perdedora en estos últimos años, Santa Fe puede ser clave para el desarrollo futuro del país, ya que estamos en una provincia privilegiada con el segundo PBI de la nación, por eso desde Fisfe seguiremos como siempre articulando junto al sector público en un modelo que contenga y tenga en cuenta a la industria”.



PRESENTES



En el evento, también participaron los ministras de la Producción, Alicia Ciciliani; y de Educación, Claudia Balagué; el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Antonio Bonfatti; la intendente de Rosario, Mónica Fein; y el secretario de Industria y Servicios de la Nación, Fernando Grasso, entre otros.