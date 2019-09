Luis Novaresio confirmó su noviazgo con un empresario inmobiliario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El periodista presentó en las redes sociales a Braulio Bauab, su nueva pareja, con un tierno mensaje.

El periodista presentó en las redes sociales a Braulio Bauab, su nueva pareja, con un tierno mensaje.

A través de una historia de Instagram, Luis Novaresio (55) confirmó su romance con Braulio Bauab, un empresario inmobiliario y padre de una nena (Vera) de un año y medio. "Siempre creí que la felicidad era un hecho privado. Hoy sé además que compartirla la hace más plena”, escribió tiernamente al pie de una foto en la que se lo ve abrazado, feliz y junto a su flamante pareja.

Hace unos días, Bauab había publicado en Instagram una foto del periodista con un almohadón que decía "amor". Luego, el empresario iba a eliminarla. Este viernes por la mañana, Clarín le consultó al conductor de Debo decir (América TV) por esa romántica foto, pero éste decidió no hablar sobre el tema y mantener el hermetismo.

Sin embargo, un rato más tarde, a través de la misma red social, el que se animó a blanquear la relación fue el propio Novaresio. "Muchas gracias por todos los mensajes", publicó el periodista, contento por la repercusión y el hecho de expresarse libremente por lo que siente.

El periodista siempre había elegido el perfil bajo y nunca se había mostrado junto a nadie. Sin embargo, hace dos semanas, en la entrega de los Martín Fierro de Cable 2019, Luis, sin dar nombre, hizo una romántica declaración después de ganar una estatuilla.

“Quiero dedicarlo a los que amamos. Estoy muy banal y frívolo, pero creo que si uno no puede reconocerse amante de los que ama, la vida no tiene sentido. No hace falta nombrarlo porque está absolutamente claro. Para vos, que te amo. Para ustedes que los quiero. Gracias y que sea una buena noche”, había dicho.

Novaresio finalmente le puso nombre y apellido al rumor de romance. Y blanqueó su amor con Braulio. Eso sí, un rato más tarde eligió sacar la foto de sus historias de Instagram. Tiempo al tiempo, pero de a poco el periodista se anima a hablar de su historia de amor.

