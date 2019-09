https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Juntos otra vez

Estrellas de "The Big Bang Theory" van por una nueva comedia

Dos de los protagonistas de "The Big Bang Theory", Jim Parsosns y Mayim Bialik, van a producir una comedia para la pantalla de Fox en 2019. Parsons y Bialik -Sheldon Cooper y Amy Farrah Fowler en la sitcom sobre un grupo de amigos nerds que finalizó este año- vuelven así a la televisión con "Carla", serie basada en "Miranda", una comedia de la BBC.

La serie, titulada “Carla”, estará protagonizada por Bialik (previamente muy famosa por su papel en la ficción juvenil “Blossom” en los '90) y producida tanto por ella como por Parsons. Tenés que leer Anunciaron el final de la serie "The Big Bang Theory" Basada en la comedia británica de la BBC “Miranda” y escrita por Darlene Hunt, “Carla” narrará la historia de una mujer de 39 años que lucha diariamente contra la sociedad y contra su propia madre para probarles que no se puede tener todo lo que se desea y al mismo tiempo ser feliz. Con eso en mente, Carla invierte todo el dinero que sus padres habían guardado para cuando llegara el día de su boda en un café para gatos en Louisville, en el estado norteamericano de Kentucky. Según informaron medios especializados estadounidenses, antes de conseguir el convenio con Fox el proyecto fue disputado por numerosas cadenas televisivas, que querían tener en su alineación a las figuras de la taquillera “The Big...”, que terminó este mismo año luego de 12 temporadas al aire. Con información de Télam