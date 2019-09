Pablo Matera: "No tenemos margen de error"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La sinceridad del capitán argentino en la conferencia de prensa luego de la derrota ante Francia, fue absoluta.

Como corresponde por protocolo en los mundiales, tras el partido ante Francia, capitán y entrenador principal deben realizar la conferencia de prensa oficial ante todos los medios acreditados.

De esta manera es que Pablo Matera y Mario Ledesma se hicieron presentes en el “Conference Room” del Tokyo Stadium.

Sinceridad total

Al ser consultado por El Litoral acerca de la derrota y lo que se viene pensando, fundamentalmente en Tonga, el capitán argentino no escatimó palabras.

“Tengo una sensación muy amarga porque sé que el equipo tiene todo para ganar estos partidos. Pero sólo lo demostramos en el segundo tiempo, y dejamos pasar 40 minutos. En este torneo y a este nivel, es demasiada ventaja y después no nos alcanzó”, dijo el tercera línea.

Quien luego del Mundial será jugador del Francais, también sostuvo que “si jugábamos un poco más en el primer tiempo, no nos hubieran sacado 17 puntos de ventaja de una manera tan fácil”, además, muy frontal a su estilo, no sólo en la cancha, sino a la hora de declarar agregó: “Quedan tres partidos y si el equipo juega como realmente sabe, debemos ganar los tres para seguir adelante. No tenemos margen de error, y el equipo lo tomará de esa manera.

Otra de las consultas que se le hizo al ex tercera línea de Alumni, fue el por qué de haber elegido la opción de que Emiliano Boffelli pateara a los palos en la última, casi desde mitad de cancha, en vez de ir a line e intentar un maul, algo que le había dado resultado en los tries de Petti y Montoya.

“Estábamos dos puntos abajo y Emi (por Boffelli), es un pateador que llega sin problemas, incluso pateando desde un par de metros atrás de la mitad de cancha. Lo hablamos en ese momento, se tuvo confianza, algo que me pareció espectacular. Y lamentablemente no entró. Si eso no pasaba, no estaríamos hablando de esto y sí festejando. Pero no tengo dudas que si volvemos a estar en el mismo lugar, en una situación similar, la decisión será idéntica”, concluyó Matera.