https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 21.09.2019

8:55

A la izquierda del capitán argentino en la conferencia oficial, se ubicó el head coach, Mario Ledesma, quien también se caracteriza por la franqueza en los análisis y declaraciones.

El análisis del Head Coach Mario Ledesma: "Fueron dos tiempos muy diferentes" A la izquierda del capitán argentino en la conferencia oficial, se ubicó el head coach, Mario Ledesma, quien también se caracteriza por la franqueza en los análisis y declaraciones. A la izquierda del capitán argentino en la conferencia oficial, se ubicó el head coach, Mario Ledesma, quien también se caracteriza por la franqueza en los análisis y declaraciones.

Hace casi un año, el 15 de septiembre de 2018, en el marco de la cuarta fecha del Rugby Champioship, Los Pumas derrotaron al seleccionado de Australia por 23 a 19. A partir de ahí, se sucedieron diez derrotas de manera consecutiva: ante Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y Francia (incluyendo la de hoy), en dos oportunidades cada uno, y también frente a Escocia e Irlanda por la ventana de noviembre.

La consulta en conferencia, era casi obligada: el impacto que puede causar (o no) esta seguidilla negativa en el grupo.

Respecto a esto, el entrenador argentino aseguró: “Nos concentramos en que esto es un proceso y debemos mejorarlo todos los días. Desde el año pasado vi muchísimas mejoras, y el rugby de elite es competir y estar en partido y en posición de ganar cualquiera de los encuentros. De esas diez derrotas, por lo menos hay siete u ocho que estuvimos en posición hasta los últimos minutos. Tenemos que ser mejores para poder ganar estos partidos”.

También fue muy claro Ledesma al hablar acerca de cuál hubiera sido el análisis si se ganaba por la mínima. “Sería el mismo. Fueron dos tiempos bien diferentes. La actitud con la que salió el equipo en el segundo tiempo, en la primera salida, gana en uno de los primeros rucks. Luego maul, line, try. Fueron cinco minutos en los cuales no tuvimos ninguna duda. Mientras que, en la primera etapa, estábamos llegando tarde defensivamente cerca de los rucks, no subíamos, no buscábamos el espacio en defensa, el péndulo no funcionó de la mejor manera. Todas cosas que reflejan una falta de foco y de concentración, porque después cuando lo hicieron, fue muy positivo. Como dijo Pablo (Matera), 17 puntos de diferencia es un montón”.

“Me da mucha lástima por la gente que se levantó temprano y también por la que vino hasta acá. Pero a mí no me cambió nada. Anímicamente tampoco, todo lo contrario, me hace redoblar los esfuerzos. El rumbo sigue siendo el mismo y los chicos piensan igual. Ellos no escatiman nunca en esfuerzo, compromiso y dedicación. Espero la misma semana, al igual que las que venimos viviendo”, comentó el ex hooker, “Puma de Bronce” en 2007.