https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 21.09.2019 - Última actualización - 11:50

11:48

La siesta dominguera recibirá el cruce del residual de Lavallén contra los mejores de Zubeldía en Guidi y Arias. A pesar que viajaron algunos titulares, no jugará ninguno desde el vamos.

El “muletto” sabalero contra el Grana El cuerpo en Lanús; la mente y el alma en Brasil La siesta dominguera recibirá el cruce del residual de Lavallén contra los mejores de Zubeldía en Guidi y Arias. A pesar que viajaron algunos titulares, no jugará ninguno desde el vamos. La siesta dominguera recibirá el cruce del residual de Lavallén contra los mejores de Zubeldía en Guidi y Arias. A pesar que viajaron algunos titulares, no jugará ninguno desde el vamos.

Es muy difícil —al menos para el hincha— poder “meterse” de lleno en el partido de domingo a las 15.30 contra Lanús por la Superliga, cuando el corazón todavía late y tiembla por esos gritos históricos del jueves a la noche en el Cementerio de los Elefantes contra el Mineiro. El reloj deberá, de a poco, marcar las horas para que lleguen las 21.30 del próximo jueves en el mítico Mineirao para poder buscar la primera final única de la Copa Sudamericana. Pero, claro, el promedio obliga a intentar sumar, como sea, en La Fortaleza del Granate, contra un equipo que hace cinco que no pierde y se lo observa entero en todos los frentes de la mano de Zubeldía en el banco con el inoxidable “Pepe” Sand en el campo.



El hermetismo en el campamento sabalero, pensando en un posible once, es total de parte de Pablo Lavallén y sus colaboradores. Pero hay pistas más que concretas que la idea es la misma que se llevó a cabo contra Atlético Tucumán en el estadio Presbítero Bartolomé Grella por la Copa Argentina. En realidad, como esta vez no hay penales, descansará “Cachorro” Burián en el banco y estará Ignacio Chicco bajo los tres caños (ya atajó frente al Zulia en Maracaibo). El resto, todos jugadores que no vienen arrancando en el once sudamericano titular y que quedarán “listos” para la revancha contra el Mineiro en el Mineirao de Belo Horizonte en apenas un par de días.



Luego del compromiso en Guidi y Arias, Colón volverá a Santa Fe y el entrenador definirá el listado de viajeros que se subirán en los vuelos charteados que la institución confirmó para el martes —desde Sauce Viejo— con destino a Brasil, donde los sabaleros entrenarán en el predio del Cruzeiro el miércoles.



La leyenda de “Pepe”



Para Pepe Sand, con su gol a Independiente —cuándo no, si les llegó a meter cuatro en una misma noche— se puso a dos del récord histórico (120) de Luis Arrieta, el máximo anotador en la historia de Lanús.



Ese distintivo de Sand, un tipo que como Scola, no tiene ningún tipo de empacho en entrenarse solo en medio de un campo, fue quien rescató al Grana del fango. En Avellaneda, el 9 sacó el aerosol para marcar el antes y el después. Algunas cosas, incluso, sin querer queriendo. Con un increíble 0-2 en la mochila a puro error propio, comenzó a sentenciar el futuro de Barboza por caso (y, casi, el del propio Beccacece). Primero, generando un tiro libre en la puerta del área que le dio una revancha a Valenti, un pibito con un puñado de partidos en Primera que nació el mismo año que “Pepe” debutaba como profesional. Luego, con una definición bien de centrodelantero animal.

“El más ansioso es Sand”



El técnico de Lanús, Luis Zubeldía, admitió haber encontrado “fórmulas para conseguir resultados” para que el presente de su equipo sea auspicioso en la Superliga, ubicado octavo con 11 unidades y a solo tres del puntero Boca Juniors.



El comienzo de la competencia no había sido positivo para los “granates”, con un empate de local con Gimnasia y Esgrima La Plata (1-1) sin jugar bien, y una derrota abultada de visitante ante River (0-3), lo que fue un quiebre para el equipo.



Ya en la tercera fecha comenzó una seguidilla de tres victorias consecutivas y en la sexta empató de visitante frente a Independiente (2-2), siendo algo más que su adversario, al tiempo que goleó a Argentinos Juniors (4-1) por octavos de final de la Copa Argentina.



“La gente nos ha transmitido mucha tranquilidad desde que llegamos —en la quinta fecha del certamen anterior—. Esa fue una ventaja para trabajar en mejorar al equipo. Así hemos encontrado fórmulas para conseguir resultados”, resaltó el entrenador en la conferencia de prensa brindada en el estadio Néstor Díaz Pérez, luego de la práctica con vista al cotejo con Colón.



“El rival que vamos a enfrentar está en doble competencia y bien anímicamente, pero lo más importante para mí es Lanús. Tenemos toda la fuerza para quedarnos con los tres puntos”, auguró el ex técnico de Racing, Barcelona y Liga de Quito, de Ecuador, entre otros.



Con respecto a la cercana chance de que el goleador del equipo José Sand se convierta en el máximo artillero histórico del club (lleva 118 goles y hasta ahora ostenta esa condición Luis Arrieta con 120), el DT pampeano refirió que “el más ansioso por romper el récord debe ser Pepe Sand, se habla de una marca muy importante. Hay que dejar que él esté tranquilo. Sé lo que significan los goles para José”, dijo el DT.



Por último, Zubeldía confirmó que el ex atacante de Sarmiento de Junín Nicolás Orsini “no estará disponible para el domingo porque no está entrenando afectado por una molestia muscular‘.



A la vez, trascendió que el extremo derecho Carlos Auzqui continúa con dolores por el esguince de la rodilla derecha, por lo que está en duda, y de no llegar en buenas condiciones su reemplazante sería el juvenil Pedro De La Vega.