Leclerc volvió a hacer la "pole" y largará primero en el Gran Premio de Singapur

El monegasco Charles Leclerc, piloto de Ferrari, logró este sábado su tercera "pole postion" consecutiva al ser el más rápido en la clasificación del Gran Premio de Singapur, decimoquinta prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

Leclerc, que acumula un total de cinco 'poles' -todas este año-, marcó un tiempo de 1:36.217 y superó por 191 milésimas al británico Lewis Hamilton (Mercedes), líder del campeonato y pentacampeón mundial, que lo acompañará en la primera fila del circuito urbano Marina Bay.

Como ocurrió en Bélgica e Italia, Leclerc consiguió el primer puesto con una gran maniobra en la última vuelta, en la que exprimió al máximo las mejoras aerodinámicas de su Ferrari.

