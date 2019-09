https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Game Of Thrones como gran favorita Se estregan este domingo los premios Emmy

Los premios Emmy Awards, los más importantes en el mundo de la televisión estadounidense, se entregarán este domingo con Game of Thrones como la gran favorita tras obtener 32 nominaciones.



La ceremonia será transmitida por la señal de cable TNT (en español) y TNT Series (en idioma original) desde las 20.00 y Liza Echeverría y Axel Kuschevatzky serán los encargados de realizar entrevistas a las distintas estrellas desde la alfombra roja del Microsoft Theater en Los Ángeles.



En tanto, Rafa Sarmiento, Ileana Rodríguez y César Cardoza tendrán a su cargo los comentarios, la traducción simultánea y el aporte de datos curiosos a lo largo de toda la gala, que comenzará a las 21:00 .



La entrega de aspirantes 2019 marcó un nuevo registro para la mayor cantidad de postulaciones alcanzadas por una producción: Game of Thrones obtuvo 32 nominaciones, lo que la convirtió en la gran favorita para esta temporada.



A esta serie le siguen The Marvelous Mrs. Maisel (20), Chernobyl (19), Saturday Night Live (18), Barry (17), Fosse/Verdon (17), When They See Us (16), Russian Doll (13), Escape at Dannemora (12), Fleabag (11), The Handmaid’s Tale (11) y Our Planet (10).



Entre las categorías más destacadas en competencia destacan la lucha en Mejor Drama, donde se verán las caras Game of Thrones, Better Call Saul, Bodyguard, Killing Eve, Ozark, Pose, Succession y This is Us.



Además para Mejor Comedia la lucha estará entre Barry, Fleabag, Russian Doll, Schitt’s Creek, The Good Place, The Marvelous Mrs. Maisel y Veep.



Por su parte, Chernobyl, Escape at Dannemora, Fosse/Verdon, Sharp Objects y When They See Us aspiran a quedarse con el cetro de Mejor Limited Series.



Los Emmy Awards son otorgados por La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (Academy of Television Arts & Sciences), La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión (National Academy of Television Arts & Sciences) y La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión (International Academy of Television Arts & Sciences).

