Angus Gardner, en el "ojo de la tormenta"

“Nos refereó como un equipo chico”, dijo Mario Ledesma, el head coach argentino. Fundamentalmente, refiriéndose a dos jugadas puntuales sobre el final del partido ante los galos.

Más allá que el partido Los Pumas lo perdieron por haber jugado un muy mal primer tiempo, hubo dos jugadas muy polémicas sobre el final. Y respecto a las decisiones tomadas por el australiano Angus Gardner, hubo varias opiniones por parte del plantel argentino.



Mario Ledesma: “Si el réferi en un momento no toma dos decisiones que realmente hubieran podido cambiar el curso del partido, creo que estaba para ganarlo. Pero nosotros dejamos pasar 40 minutos para ir dar vuelta el score”.



“Es una lástima que un árbitro tan bueno no haya visto el off side de Picamoles. Está dos metros adelantado, y se lo canta el linesman”.



“El tipo (Gardner) dice que ‘Cubo’ (Tomás Cubelli) tiene las manos en la pelota: primero que esa no es la regla, y segundo que no las tiene, era la última jugada del partido, el tackleador no sale, y “Cubo” no puede agarrar la pelota porque hay un tipo en el medio. Y hubiera sido una patada en cuarenta yardas debajo de los palos. Creo que Benjamín (Urdapilleta) metió unas cuantas de esas”.



Previo a ese análisis, Ledesma dijo que los habían dirigido a un “equipo chico”. Respecto a esto, Tomás Cubelli comentó: “Estoy de acuerdo. Hay que hacer un mea culpa de por qué estamos en la situación que estamos, y si los árbitros nos ven como un equipo al que no se lo respeta de la misma manera que a otros. El réferi conecta más con ellos, hasta en idas y vueltas les dice cuándo salir y cuándo no”.



Ramiro Moyano: “Si empezamos a meter como excusa al árbitro, al rival, al tiempo u otra cosa, perdemos el foco de hacia dónde apuntamos y de qué manera pretendemos llegar. Es ciento por ciento responsabilidad nuestra. Debemos crecer en los entrenamientos y plasmarlo en los partidos”.



Matías Orlando: “Mario tiene mucha más experiencia que yo para opinar de esa forma”.



Benjamín Urdapilleta: “Nosotros no estuvimos bien los primeros cuarenta minutos. No es excusa el ancho de la cancha o el árbitro”.