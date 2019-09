https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 21.09.2019

19:58

Elecciones 2019

Pichetto prometió cesar el ajuste si Macri es reelecto

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, aseguró hoy durante un acto en Santa Fe que si el presidente Mauricio Macri es reelecto "no se van a volver a repetir esquemas de ajuste", aunque reiteró que "el Estado nacional no puede sostener una estructura de planes para siempre".

Foto: NA

Luego del acto que encabezó Macri en el aeropuerto de Mar del Plata, donde afirmó que se está "haciendo cargo de llevar alivio a las familias", su compañero de fórmula participó de un evento con vecinos de la ciudad santafesina de Venado Tuerto, donde afirmó que "lo que viene es una etapa distinta y hay que explicarla para que la gente la entienda bien". Tenés que leer Fin del congelamiento: los combustibles aumentaron un 4 % En este sentido, el senador nacional aseguró que en esa próxima etapa (una alusión a un eventual segundo mandato de Macri) "no se van a volver a repetir esquemas de ajuste" y agregó: "El futuro lo que nos demanda es crecer en la economía y en el trabajo, que es el verdadero debate del futuro". "El país que quiere Macri tiene que estar integrado al mundo, abierto a las exportaciones, porque exportar es generar empleo en blanco", sostuvo el candidato oficialista, quien reiteró que "el Estado nacional no puede sostener una estructura de planes para siempre, todo el tiempo, ya que es un esquema que consolida y estratifica la pobreza"". Al respecto, consideró que "hay que apoyar en situaciones de emergencia por un período determinado" a los sectores más postergados pero "después la gente tiene que salir a buscar trabajo, a buscar la opción de la dignidad". Pichetto reconoció que la existencia de problemas económicos y se refirió particularmente al aumento de la tarifa eléctrica pero sostuvo que "era necesario para recuperar un proyecto energético en el país, con la posibilidad de que Argentina tenga un autoabastecimiento". "Fue un enorme esfuerzo que hizo la clase media y los trabajadores acompañando estas políticas", señaló el ex jefe del bloque de senadores del PJ. Por otra parte, sostuvo que "la elección que viene es distinta, hay mucha gente repensando su voto" y, en esta línea, retomó su discurso de confrontación directa con el Frente de Todos que lideran Alberto Fernández y Cristina Kirchner. "Hay muchos argentinos preocupados por los diferentes eventos que se están sucediendo, como el accionar de los piqueteros en la calle que se han empoderado después del 11 de agosto", sostuvo en alusión a las elecciones primarias en las que el Gobierno perdió por 15 puntos de diferencia. Al respecto, remarcó que para el oficialismo "es fundamental sostener una propuesta racional y equilibrada para sostener la vida democrática". Con información de NA

