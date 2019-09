Cristina Fernández: "Tenés que ser horrible para fundir la Coca Cola"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, se refirió hoy a la crisis que atraviesa una de las fábricas embotelladoras de Coca Cola y, lanzó un dardo cargado de ironía al presidente Mauricio Macri, al expresar que "tenés que ser horrible para fundir la Coca Cola".

Ante el auditorio de la Universidad Nacional de La Matanza, la ex mandataria hizo un repaso por las obras impulsadas por su esposo y antecesor, Néstor Kirchner, en ese distrito y recordó que en el Mercado Central habían inaugurado "toda la planta de distribución" de Femsa, embotelladora de Coca Cola que presentó un procedimiento preventivo de crisis.

"Estos la fundieron, sí. Tenés que ser horrible para fundir la Coca Cola. Por ahí uno abre un restorán o una fábrica de algo que no le gustó a la gente y te podés fundir, le pasa a cualquier Gobierno, pero fundir la Coca Cola...", lanzó la dirigente durante una nueva presentación de su libro.

Por otra parte, la ex mandataria recordó el conflicto que se generó en diciembre de 2015 por su negativa a entregar el bastón y la banda presidencial a Mauricio Macri.

Según contó, la pelea fue porque "querían que fuera a la Casa de Gobierno a la tarde" y ella "les decía que no" porque no es el procedimiento que establece la Constitución Nacional, pero luego agregó: "La verdad es que no me gustó nada que él ganara las elecciones".

Como remate, y para la algarabía de la importante cantidad de gente que concurrió al acto, aludió al próximo 10 de diciembre y agregó: "Yo quiero ver qué van a hacer ahora".



