Tomás Cubelli: "Nos pusimos en una situación límite"

Domingo 22.09.2019

11:46

El medio scrum argentino fue contundente al definir en pocas palabras, dónde quedaron parados Los Pumas luego de perder con Francia en el debut mundialista.

La zona mixta del Tokyo Stadium luego de la derrota de Argentina ante Francia por 23 a 21 en el Tokyo Stadium, tuvo mucho movimiento, tanto de medios de prensa acreditados, como así también de jugadores, que tras salir del vestuario se acercaban para dialogar.

En ese contexto, uno de los primeros en salir fue el sub capitán de Los Pumas, Tomás Cubelli, quien comentó: “Es muy difícil digerir esto tan rápido. Estamos muy calientes y nos va a costar sacarnos esta espina. No entendemos por qué permitimos que el primer tiempo sea así. Sin desmerecer a Francia, nosotros dejamos que esos cuarenta minutos iniciales fueran así”.

“Está bueno buscar cosas positivas dentro de un partido con muchos altibajos, encontrar lo que nos hace conectar. Sería preocupante si no tenemos la madures de sacarlo sólo por estar entre la espada y la pared. Nos pusimos en una situación límite”, concluyó tajante el ex Belgrano Athletic.





Más voces protagonistas





A su turno, el rosarino Emiliano Boffelli quien comenzó diciendo: “Lo dimos vuelta, pero no duramos ni un minuto arriba del marcador. Se hace muy difícil, después de todo el esfuerzo que hicimos para levantar el partido, en la salida siguiente no pudimos confirmar los puntos, perdimos la pelota y nos metieron el drop. Después lo fuimos a jugar, pero no nos alcanzó”.

“No nos sorprendió nada en el primer tiempo. Tuvimos fallas defensivas en cerrarnos y no ocupar los espacios adecuados, tackles errados. Había presión de los dos lados y muchas imprecisiones”, aseguró el ex Duendes.

El más chico de los Boffelli, también explicó, desde lo técnico, cómo imaginó el último penal que le pudo haber dado la victoria a Los Pumas: “No me quería arrepentir en quedarme corto. Una patada a los 80 minutos, después del desgaste físico y lo que uno corre. Lo que no quería era quedarme corto. Iba adentro y se terminó desviando. Quería darle potencia, pero no tuve la precisión adecuada. No me arrepiento, porque me preparé”.

“Sabíamos que nos jugábamos un montón. Si ganábamos, era una buena iniciativa, y éramos conscientes de lo que poníamos en juego. Pero sabemos levantarnos. Quedan partidos duros pero este equipo es capaz de clasificarse”.

* Ramiro Moyano: “Fue un partido duro, pero creo que le regalamos todo el primer tiempo. Tuvieron la iniciativa y no supimos entrar rápido en partido. Marcaron una diferencia que les sirvió hasta el final. En el segundo tiempo demostramos a lo que queremos jugar y para qué estamos en este torneo, peor no alcanzó. No obstante, ese es el equipo que tenemos que ser. Hacer base y crecer desde ahí.

“Entramos dormidos, ellos lo leyeron y aprovecharon las situaciones. Atacaron por lugares donde llegábamos tarde o no estábamos definidos. Después lo pudimos revertir en el complemento”.

“Se vienen tres partidos durísimos, tres finales, y debemos encararlos de esa manera. Si hacemos lo que entrenamos, depende de nosotros y el resultado vendrá”.

*Matías Orlando: “Estoy triste. Preparamos mucho el partido para llevarnos este resultado desfavorable. Habíamos planeado jugar durante 80 minutos, como se jugaron los segundos cuarenta. No lo supimos hacer y regalamos el primer tiempo”.

“Francia jugó bien, fue inteligente y se llevó un partido faltando nada con un drop. ¿Por qué tanta diferencia entre los dos tiempos? Es la pregunta que nos hacemos todos. Ojalá encontremos la respuesta rápido en el grupo y no nos pase nunca más”.

“Debemos poner la cabeza en Tonga. Nos preparamos semana a semana, debemos llegar de buena manera, concentrados y salir a ganar”.

Benjamín Urdapilleta: “Tristeza y bronca son las principales sensaciones que me quedan por el partido que le dejamos ganar a Francia. No estuvimos bien defensivamente en el primer tiempo, sin rapidez ni organización. Se produjeron agujeros muy grandes porque erramos muchos tackles”.

“Quedan tres finales, todavía no hay nada dicho. Hasta que haya oportunidades vamos a luchar a fondo, así que estamos con fuerza y muchas ganas para lo que viene. Tenemos un gran equipo y se puede lograr, sobre todo si hacemos las cosas como en el segundo tiempo”.