Fórmula 1: Vettel recuperó la sonrisa

Merced a una destacada actuación, el piloto alemán Sebastian Vettel sumó hoy la primera victoria de la presente temporada de Fórmula Uno, al imponerse en el Gran Premio de Singapur, desarrollado en el circuito urbano de Marina Bay.

