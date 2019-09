https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este lunes

Día del empleado de comercio: no hay atención en la mayoría de los locales santafesinos

Por ley, el 26 de septiembre se festeja el día del empelado de comercio. Este año, se pidió adelantarlo para el lunes 23 para no cortar la semana laboral.

