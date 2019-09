"The Pop Mail" se suma los podcasts de El Litoral

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A partir de hoy, un nuevo show se suma a la plataforma de Podcast de El Litoral. Se trata de "The Pop Mail", conducido y producido por Pato Troncoso.

La locutora santafesina define a The Pop Mail como un espacio para descubrir el lado luminoso de la vida, donde el lujo no es vulgaridad y la belleza no es sólo exterior. “Creo que hoy y siempre necesitamos generar luz, más aún si tenés un espacio en el que compartir. Saber que te podés aplicar botox para verte más bella pero que si no trabajás en tu belleza interior, hay algo que no va a funcionar. Por ese lado va el mensaje de mi Podcast”.

En The Pop Mail se abordarán temas como fitness, nutrición, belleza, deportes, salud, estilo de vida, bienestar. “Son de media hora, aproximadamente. Ya grabé los dos primeros: uno con Eva Batié, locutora de Santa Fe también que ahora es blogger de maquillaje, me encantó para comenzar; y otro con Jime Tello que es blogger de fitness y preparadora física. La idea es grabar con gente que sea activa en las redes sociales. Amo Instagram, te conecta con personas de todo el mundo y aprendés de todos algo. Me encantaría sumar gente de otros países y también de otras provincias”.

Sobre Pato Troncoso



Desde hace 15 años la locutora santafesina Pato Troncoso trabaja en la TV Pública. Instalada en la ciudad de Buenos Aires y a raíz de “ciertas frustraciones” con su vida profesional, se dedicó a bailar.

La locutora cuenta que se enamoró del formato de los podcasts porque refieren a un tema en particular y hace posible que se pueda elegir qué ver y escuchar.



Respecto a la importancia que tiene la música en su vida y el lugar especial que tendrá en este nuevo espacio, Pato confiesa: “Podría escribir mi vida en canciones. Hace unos meses me mudé y no tengo tele. Sólo veo series en la tablet y entrenamientos de unas gurúes del fitness que sigo. Pero la música suena desde que me levanto hasta que me voy a dormir. En los podcast utilizo más bien chill out de fondo y cierro con un mini set de amigos djs. Siempre música electrónica, chill out, funk, por ese lado. Invito a djs que lean la nota, que me contacten por el Instagram que es @troncosopatricia. Si tienen ganas de formar parte del Podcast”.



El equipo que acompaña a Patricia Troncoso en The Pop Mail está conformado por Gonzalo Fernández, operador y editor, santafesino también pero residente en Capital; Rocío Valdez, futura locutora; y Flavia Alesia, locutora y productora.

¿Dónde escuchar los podcasts de El Litoral?

Escuchar un Podcast es fácil: podés hacerlo desde el sitio de El Litoral, bien sea desde una computadora o desde tu teléfono celular. Los episodios forman parte de nuestras notas e informes, pero también podés escucharlos por fuera de nuestra Web: en Spotify, buscando El Litoral Podcast, desde la plataforma Spreaker , y también desde nuestro Canal de YouTube.