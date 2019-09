https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Paridad en el barrio “Mataderos”

No floreció el gol en el clásico de San Justo

Sanjustino y Colón de San Justo empataron 0 a 0. El “Verde” quedó a un punto del líder Ateneo, que perdió en su visita a San Carlos. El “Rojo” no gana de visitante en lo que va del torneo y sigue en mitad de tabla.

