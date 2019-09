https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex líder piquetero también aseguró que después del 10 de diciembre “muchas causas van a ser revisadas y mucha gente va a poder recuperar la libertad”.

Desde la cárcel de Ezeiza Luis D'Elía: "Lo veo a Juan Grabois como mi heredero" El ex líder piquetero también aseguró que después del 10 de diciembre "muchas causas van a ser revisadas y mucha gente va a poder recuperar la libertad".

Desde la cárcel de Ezeiza, donde cumple una condena a tres años y nueve meses de prisión por la toma de una comisaría en La Boca, el ex líder piquetero Luis D’Elía afirmó que ve a Juan Grabois como su "heredero" porque -argumentó- tienen "una manera de razonar, de sentir y de ver la política muy parecida".



"Es un pibe bien intencionado, muy formado, abogado, de mucho compromiso con los más pobres. Yo lo banco mucho. Él tiene 35 años, yo tengo 62. Lo veo un poco como mi heredero en el universo de los movimientos sociales”, sentenció el dirigente social en declaraciones a La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Consultado sobre si algunas declaraciones de Grabois generan problemas en el Frente de Todos, remarcó: “Yo no sé si son problemas. Por ahí Juan hará con Alberto (Fernández) la tarea que yo hice con Néstor (Kirchner): una especie de vocero oficioso. Yo durante dos años y medio dije lo que Néstor no podía decir. Me lo pedía él. Yo sé que Alberto lo quiere mucho a Juan”.

En este sentido, añadió: “Para cuando vienen los del campo y no quieren poner un mango, por ahí es bueno que se alce una voz y diga ‘reforma agraria’", ya que -analizó- de esa forma, no se hace la reforma agraria "pero garpan retenciones”.

Con información de Clarín.