Lunes 23.09.2019

9:16

Un vecino de barrio Mariano Comas sufrió el ataque despiadado de dos motochorros. Los delincuentes le robaron un bolso con ropa deportiva. La víctima intenta recuperar una medalla que obtuvo en el Maratón de la ciudad de Buenos Aires.

La inseguridad en Santa Fe no da respiro. Prueba de ello es un robo protagonizado por motochorros este domingo por la noche en barrio Mariano Comas. La víctima es un corredor que participó del Maratón de la Ciudad de Buenos Aires y, precisamente, le sustrajeron ropa deportiva y la medalla que obtuvo en la competición.

La secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad ubicada directamente frente al domicilio donde se produjo el hecho, calle 1° de Mayo al 3300. En diálogo con El Litoral, el deportista contó lo sucedido. “El que aparece en las imágenes es mi padre, yo estaba dentro de la casa descansando porque había llegado de correr en Capital Federal. Mientras estaba acostado siento una moto muy cerca de la ventana que da a la calle y empiezo a escuchar ‘dame todo, dame todo’ y mi viejo diciendo ‘no me dispares, no me dispares’. También pidió por favor no te lleves la medalla”, contó preocupado.

El deportista relató que tras ese griterío se levantó desesperado y salió a la vereda a ayudar a su padre. “Los ladrones ya se habían retirado con mi bolso. Dentro de lo material es todo ropa pero me duele muchísimo es la medalla”, aclaró.

Una sensación preocupante

En su testimonio, el corredor reconoció que le quedó una sensación que le durará un tiempo. “Recuerdo la voz de mi viejo diciendo ‘no me dispares’ y me va quedar por mucho tiempo; fue realmente muy feo”, dijo.

“Lo que muestra el video es que no se puede estar ni cinco minutos afuera”, se quejó el damnificado. “Por suerte no pasó a mayores. Anoche me acosté muy mal y hoy me desperté pensando en que a mi viejo no le pasó nada”, agregó.

Recuperar la medalla

Más allá del mal trago sufrido en la noche de este domingo, el corredor santafesino quiere recuperar la medalla que le sustrajeron. Es que tiene un valor más allá de lo material, que significa haber concretado la carrera (Maratón 42 km de la Ciudad de Buenos Aires).