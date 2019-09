https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 23.09.2019

10:41

Arrepentimiento cantado Mario Ledesma: "Hablar de equipo chico, fue una frase desafortunada"

El head coach del seleccionado argentino pidió estar este lunes en la primera conferencia en suelo de Osaka, donde el sábado Los Pumas jugarán el segundo partido ante Tonga. El ex hooker, pidió disculpas por sus dichos contra el árbitro Angus Gardner.





Esta mañana Los Pumas arribaron a Osaka, ciudad en la cual el sábado, Los Pumas jugarán un partido trascendental ante el seleccionado de Tonga.





En ese contexto, el head coach argentino, Mario Ledesma, pidió especialmente estar en la conferencia de prensa. El objetivo, estaba muy claro: las disculpas por sus dichos contra Angus Gardner, el árbitro australiano que controló las acciones el sábado ante Francia.





“Cuando te ponen el micrófono dos minutos después del partido, y a los chicos les pasa lo mismo, es todo un tema. Pero son las reglas del juego, es así. Se me vinieron los años de esfuerzo que hicimos todos. Me equivoqué”, comenzó diciendo el entrenador, quien agregó: “Y lo peor fue hablar de equipo chico. Uno puede discutir una decisión objetivamente y con respeto, pero cuando metes en juego la parcialidad o imparcialidad, no es verdad. No lo siento así”.





“En el momento que digo la frase de 'equipo chico', me muerdo la lengua y me di cuenta que iba a dar pie para que se mal interprete. Toda la energía alrededor del equipo, debe ser positiva. El mensaje del equipo es importante, y no tiene que haber excepciones, y en este caso, lo más grave es que estos errores los cometa yo, que soy el capitán de este barco. Por eso me parecía muy importante estar acá, por eso pedí venir a la conferencia”, expresó Ledesma.





“Uno de los mensajes nuestros desde el principio fue no meter excusas, no agagrrarse de nada que no pudiésemos controlar. No obstante, me parece extraño que hablen que este equipo no tiene autocrítico, eso no nos falta ni un poquito”, aseguró.





“Si estoy acá es para pedir disculpas si herí a alguien o, en algún sentido los valores del rugby. No era mi intención. Sé el lugar que ocupo y el ejemplo que tenemos que dar. Dentro de nuestra identidad es tratar de hacer bien las cosas y no poner excusas. No quiero que se piense que perdimos por el réferi. Creo que en la conferencia después de Francia, quedó claro, porque hablamos del primer tiempo, de los tackles errados, de las oportunidades perdidas”, concluyó Mario Ledesma.