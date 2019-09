Felipe Ezcurra: "Ojalá me toque jugar"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El relevo natural de Tomás Cubelli habló, luego del entrenador, en la primera conferencia de prensa brindada esta mañana en Osaka.

A la espera del partido con Tonga el sábado, que será determinante para Los Pumas, Felipe Ezcurra, el único de los relevos que no ingresó ante Francia, analizó la derrota ante los galos y también lo que se viene ante elseleccionado oceánico.



* “Me parece que demostramos que tenemos una defensa muy sólida y no podemos decir que lo que pasó en el partido con Francia fue algo habitual. Realmente fallamos, pero me parece que tenemos jugadores de calidad para ser sólidos en defensa. Por surte nos queda todo por mejorar y sabemos de lo que somos capaces”.





* “No había que hablar mucho en el entretiempo, todos sabíamos lo que estaba pasando, y lo importante que era el partido para nosotros. Era mirarse a la cara y salir a buscar el partido a fondo”.





* “No nos podemos permitir un primer tiempo como el que tuvimos, teniendo un segundo tiempo como el que tuvimos. Si somos parejos y somos malos todo el partido es una cosa, pero no somos eso. Por eso duele y es una espina que tenemos clavada y nos queremos sacar ahora”.





* “ Ojalá me toque jugar. Veremos lo que dicen los entrenadores, debemos sumar de donde nos toque. Es lo primordial en un mundial, somos un grupo de 31 pibes que todos apoyamos al que le toque en ese momento”.





* “Hay un montón de diferencias entre Francia y Tonga. Los jugadores, la genética, su ideología. En cualquier momento te puede generar un quiebre, no son tan ordenados pero mejoraron mucho, las defensas a veces tiene más agujeros pero a su vez son más fuertes. Estamos analizando todo para el sábado. A Inglaterra le hizo un partido muy duro, se prepararon muy bien. Le hicieron daño en el breakdown y era lógico que en el primer partido se hayan plantado así”.





* “Es un mundial muy parejo, hay seleccionados en muy buena forma. Acá es todo espectacular, como te tratan. Los jugadores y los equipos nos tratan como si fuésemos Usain Bolt, como un atleta de esas características. Todo está a disposición nuestra”.