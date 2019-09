https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 23.09.2019

Por primera vez Lionel Messi recibió el premio The Best al mejor jugador del año

El astro Lionel Messi recuperó este lunes el trono de mejor jugador del mundo con su primer premio The Best de la FIFA en la ceremonia que se llevó a cabo en el histórico teatro La Scala de Milán, en Italia, y tuvo la presencia del crack del seleccionado argentino acompañado de su familia.

El goleador histórico del seleccionado argentino venció en la terna con el delantero portugués Cristiano Ronaldo, de Juventus de Italia; y el defensor holandés Virgil van Dijk, de Liverpool de Inglaterra, ganador de la Liga de Campeones la temporada pasada, apuntado en la previa como el máximo favorito.

"Los premios individuales son una cosa secundaria para mí, los importantes son los colectivos. Pero es una noche especial para mí porque están mi mujer y mis hijos acá", señaló Messi de cara a cada uno de los invitados al evento.

El capitán del seleccionado argentino fue acompañado de su esposa Antonela Roccuzzo y de sus hijos Thiago y Mateo. "Ciro no pudo venir, tres ya era mucho, pero se lo dedico a ellos. Disfrutar de este premio con mis hijos es algo único", agregó "La Pulga".

Luego de quedar afuera del podio en 2018, Messi regresó a la primera plana mundial a pesar de no haber obtenido la Copa del Mundo con la Argentina en Rusia ni haber logrado la Liga de Campeones de Europa con Barcelona de España.

El rosarino, de 32 años, fue dueño del trono del fútbol mundial en los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015 cuando el premio tenía distintos formatos. Finalmente saldó hoy la deuda con The Best, instaurado por FIFA a partir de 2016.

Cuando se llamaba Jugador del año FIFA, el zurdo subió al escenario como ganador en 2009, siendo el primer argentino de la historia en hacerlo y las veces siguientes recibió el Balón de Oro FIFA, premio que se otorgaba de manera conjunta con la prestigiosa revista France Football.

Con el nuevo formato The Best fue segundo en 2016 y 2017 por debajo de Cristiano Ronaldo y en 2018, cuyo ganador fue el croata Luka Modric, no ingresó en la terna y terminó quinto.

La elección por Messi salió de una votación que se realizó entre el 31 de julio y el 19 de agosto con la participaron de hinchas, periodistas, entrenadores y capitanes de los seleccionados FIFA.

El segundo argentino que ganó un premio en la noche italiana fue otro rosarino, Marcelo Bielsa, quien recibió junto con Leeds United el Fair Play por dejar convertir un gol a Aston Villa.

El entrenador alemán Jürgen Klopp se quedó con el premio a mejor entrenador por su labor con Liverpool, el último campeón de la Liga de Campeones de Europa, que también tuvo al mejor arquero, según The Best, el brasileño Alisson Becker, ganador de la Copa América con su seleccionado.

La holandesa Sari van Veenendaal, capitana de su seleccionado, resultó la mejor arquera, distinción que fue otorgada por primera vez.

El premio Puskás al mejor gol quedó en manos del juvenil húngaro Daniel Zsori quien superó a Messi y al colombiano de River Plate Juan Fernando Quintero por su gol de chilena con el Debreceni de Hungría.

La estadounidense Jill Ellis fue elegida como la mejor entrenadora del mundo. Su trabajo guió al seleccionado de su país a la victoria en el último mundial ayudada por el trabajo de Megan Rapinoe quien obtuvo el galardón de mejor jugadora del mundo.

El equipo ideal masculino para The Best se compuso con: Alisson; De Ligt, Sergio Ramos, Van Dijk, Marcelo; Modric, De Jong, Hazard; Mbappé, Messi y Cristiano Ronaldo.

Con información de Télam