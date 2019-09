https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 23.09.2019 - Última actualización - 17:44

17:43

23 de septiembre Día de la visibilización bisexual

La fecha se eligió luego de una movilización masiva iniciada por tres activistas de derechos bisexuales de Estados Unidos: Wendy Curry, Michael Page y Gigi Raven Wilbur. Pero además, la fecha coincide con el aniversario de la muerte de Sigmund Freud.

Considerado el padre del psicoanálisis, Freud realizó diversos estudios ligados a la bisexualidad, y fue uno de los primeros teóricos en incursionar en el tema.

La comunidad bisexual tiene su propia bandera, creada en 1998 por Michael Paige e integrada por tres colores: magenta, lavanda y azul, en referencia a la orientación homosexual, heterosexual y la combinación de ambas orientaciones.

Hoy es el Día de la Visibilidad Bisexual! 💗💜💙

Nuestro Consejo y toda la familia global de ILGA World desean un día maravilloso a todas las personas bisexuales y pansexuales, y a todes aquelles con quienes este día resuene. Les vemos, y estamos con ustedes! pic.twitter.com/FmnNQRIKAr — ILGA World (@ILGAWORLD) September 23, 2019

La bisexualidad es la orientación sexual de quienes sienten atracción sexual,emocional y/o romántica hacia personas de más de un género y/o sexo, no necesariamente al mismo tiempo, de la misma manera ni con la misma intensidad.

Esta orientación sexual es una identidad en sí misma, no es una mezcla que supone ser mitad homosexual y mitad heterosexual. No son personas indecisas o confundidas, ni están atravesando “una fase”. El hecho de ser bi no cambia según el género con el que se esté en vínculo, tiene que ver sencillamente con una atracción hacia ambos. La misma puede no ser igual a lo largo de la vida de la persona bisexual, ni manifestarse en exactas proporciones entre los distintos géneros.