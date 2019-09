https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 23.09.2019

En reemplazo del despedido Gastón Esmerado El relator Rodolfo De Paoli será el técnico de Nueva Chicago

El relator futbolístico Rodolfo De Paoli, que estuvo al frente de la transmisión oficial de la Copa del Mundo de Rusia, se convirtió este lunes en el nuevo entrenador de Nueva Chicago en reemplazo del despedido Gastón Esmerado, y así le ganó la pulseada al otro candidato al puesto, Rubén Forestello, que registraba un exitoso paso anterior por el club de Mataderos.

De Paoli fue futbolista profesional y actuó justamente en la primera división de Nueva Chicago, posteriormente, en 1998 tuvo un breve paso por Banfield y más tarde emigró a distintos equipos de México y Ecuador, hasta su prematuro retiro a los 22 años.

Inmediatamente comenzó su faceta laboral más reconocida como relator, donde trabajó en distintos medios como radio Mitre (allí empezó tras ser elegido en un casting de 400 postulantes para reemplazar a Alejandro Fantino), Canal 9 y el Fútbol para Todos, narrando los partidos de Boca y River.

Actualmente transmite los partidos de la selección argentina para TyC Sports y por ello estuvo al frente de la emisión de la señal que tenía los derechos del pasado Mundial de Rusia 2018.

Sin embargo su pasión siempre pasó por el fútbol "del lado de adentro de la cancha", como él siempre confesó, y ya habiendo dejado atrás su condición de jugador se transformó en entrenador, pasando por Deportivo Riestra en 2007, Argentino de Merlo, Dock Sud, Liniers y Real Pilar, su último trabajo en 2017/18, además de ser ayudante de campo del "Turu" José Flores en Defensa y Justicia, su experiencia más cercana en la primera división.

"Me gustaría que en el próximo Mundial de Qatar no me encuentren relatando, sino integrando algún cuerpo técnico y siendo parte de una delegación de algún seleccionado que esté compitiendo", confió al término del Mundial ruso.

Su debut en el desafío más importante que tendrá en su incipiente carrera como entrenador en la segunda división del fútbol argentino tendrá lugar el próximo sábado en Mataderos ante el cordobés Estudiantes, de Río Cuarto, desde las 16.05, justamente con transmisión de TyC Sports.

Nueva Chicago se encuentra en la decimoquinta posición de la Zona A de la Primera Nacional con cuatro unidades, ocupando el último peldaño con Ferro Carril Oeste, al que aventaja solamente por diferencia de gol, y con el que hoy está peleando mano a mano por uno de los dos descensos de la categoría (el otro surgirá del que ocupe el último puesto en la zona B, que por ahora es otro equipo de Buenos Aires como Chacarita Juniors).

