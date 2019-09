Reclamarán justicia por el homicidio de Maximiliano Olmo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 23.09.2019

En sintonía con el pedido de justicia por la muerte del comerciante Julio Cabal, santafesinos autoconvocados marcharán a Casa de Gobierno desde la Plaza del Soldado.

Maximiliano Olmo falleció a causa de dos disparos que recibió cuando desconocidos lo atacaron en la vía pública para robarle su moto, el jueves 19 de septiembre al anochecer. Se dirigía a buscar a su novia, Daiana Sosa, quien lo esperaba en su lugar de trabajo. “El me estaba yendo a buscar a mí al trabajo, yo lo estaba esperando, como no venía lo empecé a llamar y a los minutos me llaman de un número, atiendo y me dicen que era la policía, que había tenido un accidente, que vaya al Cullen, y ahí me enteré de lo que había pasado”, relató Daiana a El Litoral. “Aparentemente, lo estaban siguiendo para sacarle la moto, cuando él se cae de la moto, ahí le disparan”, manifestó.

“El tenía mucho cuidado; siempre quiso esa moto, cuando la íbamos a comprar dudábamos, por todo esto que está pasando, porque ya le habían robado la moto a una amiga mía, pero dijimos, bueno, “vamos a hacerlo bien”, la compramos en una concesionaria, estaba la transferencia, tuvimos que hacer un seguro, alarma, todo...y la usamos dos veces, cuando volvimos de la concesionaria y fuimos de mi mamá y él me decía “vos mirá para todos lados y si ves algo raro me avisás”, iba con precaución”, aseguró Daiana.

En relación a la investigación, la novia de Maximiliano informó que “es muy difícil, porque hay que ver las cámaras, tenían casco...así que todavía no saben nada”. Sin embargo, anunció que se unirá a una marcha en pedido de justicia que algunos vecinos organizaron para el martes a las 19, desde la Plaza del Soldado: “lo que estamos tratando ahora es que se haga justicia, que se encuentre a los asesinos porque lo mataron “porque lo mataron”, ya tenían la moto...nos unimos a la marcha que ya estaba organizada, es el martes a las 20, en la Plaza 25 de Mayo, con remeras negras, globos negros, carteles, pacífica, nada de política, una marcha política para pedir justicia”.