Jonah Hill se une al elenco de "The Batman"

Lunes 23.09.2019

21:56

Jonah Hill negocia con Warner para encarnar al villano de #TheBatman, la nueva versión del personaje que interpretará Robert Pattinson. Falta que decidan a qué villano interpretará.

El actor de El lobo de Wall Street se encuentra en primeras negociaciones con Warner Bros. para encarnar a uno de los enemigos del Caballero Oscuro en la enésima adaptación cinematográfica del superhéroe, aunque la incógnita es a cuál de los villanos interpretará Hill. Según The Hollywood Reporter, el actor no se ha decidido por qué villano decantarse, si Pingüino o Enigma.

El periodista Jeff Sneider asegura en cambio que Hill ya negocia para poner rostro a Enigma pese a que desde Warner Bros y el equipo de The Batman siempre pensaron en él para hacer de Pingüino. Según Sneider, el director Matt Reeves (El amanecer del planeta de los simios) siempre pensó que la elección de Hill como el extravagante Pingüino era demasiado obvia, quizá por el sobrepeso del personaje, el mismo que hizo que Hill interpretara durante muchos años papeles cómicos en los que su aspecto físico fue motivo de burla.

"He escuchado que Hill siempre ha admirado a Jim Carrey, que se hizo un nombre con comedias como Ace Ventura: Detective de mascotas y Dos tontos muy tontos antes de hacer papeles más dramáticos, algo que Hill también ha hecho en su carrera", añadió Sneider en Twitter a modo anecdótico. "Uno podría decir también que el rol de Carrey como Enigma en Batman Forever es menos icónico que el de Danny DeVito como Pingüino en Batman Returns. Por tanto, sería mucho más fácil reinventar al personaje y hacerlo propio".

Uno de los potenciales escollos de las negociaciones entre Hill y Warner es que el actor habría exigido 10 millones de dólares por su participación en The Batman, en torno al doble de lo que el estudio le está pagando a Pattinson, según el periodista Justin Kroll. Por contexto, Sony Pictures pagó 10 millones de dólares a Leonardo DiCaprio por su papel en Once Upon A Time In Hollywood.

Lejos de Hill, la otra persona que también estaría negociando para salir en The Batman es Jeffrey Wright. En el caso del actor de Westworld, sería para interpretar el papel del Comisario Gordon que Gary Oldman encarnara en las películas del Caballero Oscuro dirigidas por Christopher Nolan. Según el periodista Justin Kroll, Mahershala Ali estuvo negociando para el mismo rol antes de aceptar ser Blade en el reboot del cazavampiros que prepara Marvel.

El cineasta Matt Reeves estaría preparando una versión detectivesca del personaje en línea con los noirs de crimen que Warner Bros. produjera en los años 30 y 40, según cuenta Sneider. Está previsto que el rodaje de The Batman empiece a finales de este año o primeros de 2020. La fecha de estreno ya está programada para junio de 2021.

Con información de Vanity Fair