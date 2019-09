https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 23.09.2019 - Última actualización - 22:44

22:42

Basquet

Asesinaron a André Emmet, ex jugador de la NBA

El ex jugador de la NBA Andre Emmett, quien había continuado su carrera profesional en la incipiente Liga BIG3, fue asesinado hoy a balazos en Dallas, dijo la policía de esta ciudad de Texas.

Foto: Captura de pantalla



Foto: Captura de pantalla

Basquet Asesinaron a André Emmet, ex jugador de la NBA El ex jugador de la NBA Andre Emmett, quien había continuado su carrera profesional en la incipiente Liga BIG3, fue asesinado hoy a balazos en Dallas, dijo la policía de esta ciudad de Texas. El ex jugador de la NBA Andre Emmett, quien había continuado su carrera profesional en la incipiente Liga BIG3, fue asesinado hoy a balazos en Dallas, dijo la policía de esta ciudad de Texas.