Lunes 23.09.2019 - Última actualización - 22:50

Susana Giménez canceló la serie sobre su vida

La diva de los teléfonos confirmó que por el momento no habrá una serie que cuente su historia.

Personalidades como Diego Maradona y Carlos Monzón cuentan con una serie que relata pasajes de su vida. Susana Giménez iba a sumarse a ese listado, pero la propia conductora salió a aclarar que eso no sucederá. Los rumores sobre la producción de esta biografía habían crecido en las últimas semanas e incluso se nombró a Gustavo Yankelevich como posible productor. Tenés que leer Susana Giménez opinó sobre la serie de Monzón "Creo que no se va a hacer. Yo nunca estuve muy de acuerdo, no me gusta. Me encantó la de Carlos Tévez, si él pudo salir de eso, por eso lo adoro y lo admiro. Miré la de Carlos Monzón y no estuve de acuerdo con algunas cosas", explicó la diva de los teléfonos en diálogo con "Los Ángeles de la Mañana". Además, destacó que es muy importante, para ella, mantener ciertas cosas dentro del seno familiar. "Yo no soy de mostrar mis cosas. El misterio es una cosa buena. Por el momento está parada", resaltó la diva dejando en claro que no habrá serie sobre su vida por el momento. Con información de Diario Show