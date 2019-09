https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Nuevas derivaciones

Una pericia indica que el ex comisario Valdés se disparó solo

Este mediodía está previsto que se lleve adelante la audiencia imputativa en los tribunales de Villa Constitución. Acusarán al ex jefe de la PFA de Santa Fe de seis delitos

Por Germán de los Santos SEGUIR Dos semanas después del confuso episodio en la autopista Buenos Aires-Rosario, que protagonizó el ex jefe de la Delegación Santa Fe de la Policía Federal Mariano Valdés, quien se encuentra actualmente detenido, se conoció finalmente a nivel oficial el resultado de la pericia de la herida que el comisario recibió en la ingle. El estudio forense determinó que la lesión se la habría provocado el mismo Valdés por accidente, cuando para defenderse intentó desenfundar el arma y se disparó en ese lugar.

Esta pericia hecha por tierra definitivamente las primeras versiones que se hicieron correr los investigadores del caso, que señalaban los primeros días después de este episodio que apuntaban las sospechas a que la acompañante del ex jefe de la PFA Roxana González tenía algo que ver en este punto.

Este martes al mediodía Valdés y el subjefe de la Policía Federal de Santa Fe Higinio Bellagio serán sometidos a una audiencia imputativa en los tribunales de Villa Constitución, donde está previsto que el fiscal Matías Edery, quien tomó el caso en la última semana, acuse al ex jefe de la PFA de seis delitos, entre ellos encubrimiento e incumplimiento de funcionario público.

El análisis de la trayectoria de las balas indicó que el comisario se disparó accidentalmente en la ingle derecha al iniciarse el tiroteo con las personas que discutió. Además, se comprobó que el impacto de bala de su brazo derecho fue efectuado por un tercero que aún no está identificado.

La pericia médica había señalado que la herida de bala del comisario había sido realizada por un disparo a una corta distancia, estimada en unos 30 centímetros. La bala fue encontrada en un rastrillaje que se hizo después de esa información de los especialistas médicos. Estaba encamisada y enterrada en la escena del hecho, en la autopista Rosario-Buenos Aires, a unos 200 metros del puente de acceso de Villa Constitución.

En el brazo

El análisis balístico que entregó Gendarmería el lunes señala que Valdés fue baleado en el brazo derecho por una persona que no está identificada por el momento. Los orificios de bala en la luneta trasera, en las ventanillas izquierdas trasera y delantera, corresponden a un intercambio de disparos.

Esta pericia fuertemente con las dos declaraciones que hizo el policía, quien insistió en un violento intento de robo ‘al voleo‘.

El abogado José Giacometti, representante legal de Valdés, dijo a Radio 2 que las versiones de sus defendidos difieren de las publicaciones de los medios de comunicación al tiempo que insistió en la hipótesis de un robo, descartando la posibilidad de una interna policial.

Giacometti sostuvo que “fueron asaltados al voleo y Bellagio no tuvo participación. Salió de Santa Fe y volvió para ver cómo estaba su compañero”, señaló y consideró que “la Fiscalía deberá demostrar lo contrario”. También confirmó que “las heridas coinciden con su relato original que tiene Fiscalía en su poder, el por qué tiene las heridas que tiene está en su relato”.

Cerca de las 20.45 del pasado 9 de septiembre Valdés viajaba por la autopista Rosario-Buenos Aires junto a la suboficial Roxana González, una joven que llevaba ocho meses en la Federal. Según su testimonio, cuando detuvo su Ford Focus a altura de Villa Constitución, paró una 4X4 negra al lado de su coche de la que bajaron tres encapuchados que le dispararon.

El relato de Valdés fue puesto en duda después de que se realizaron las pericias en el lugar donde se habría registrado el enfrentamiento -el jefe policial, que resultó herido en un brazo y en la ingle, aseguró que repelió el ataque con su arma reglamentaria- y se constató que había incongruencias entre lo que había contado el policía y los rastros y testimonios recabados.

El viernes pasado, Valdés y Bellagio fueron detenidos en la ciudad de Santa Fe acusados de “incumplimiento de funcionarios públicos”, luego de que la investigación había dado un nuevo giro y ahora se orienta a que los dos balazos que recibió el comisario podrían haberse producido en enfrentamiento que tuvo con un grupo de personas con las que se había reunido en la banquina de la autopista.