Mirada desde el sur (por Raúl E. Acosta) Los dueños de la billetera Parece tan fácil, tan mínimo, tan obvio. En el 2020 los dineros los administrará Omar Perotti. En rigor desde el 11 de diciembre de 2019. No cambia un nombre, cambió un criterio en Santa Fe.

En el sur de la provincia hay un camino de doble traza. Los dineros del estado y los dineros privados. Siempre el dinero. Casos donde se cruzan, oportunidades donde se suman y sitios donde son complementarios.

El gran tema de la Región Rosario es la salud. La salud privada ha crecido. Dos grandes grupos lo atienden. El Estado tiene uno de los mejores y más importantes centros regionales. El HECA. Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. No hay mejor ejemplo de la categoría de Región y no de ciudad. En 150 km a la redonda se sabe que la emergencia se atiende allí. La controversia radica en que el socialismo nunca lo entregó para la administración provincial de la salud y los dineros que necesita para mantenerlo en altísima frecuencia vienen de dos presupuestos, el municipal y el provincial. Y la vigilancia también. Como decía Perón. “El hombre es bueno, pero si se lo vigila... ¡mejor!”. En sustancia, más del 40% de los empleados municipales de Rosario están afectados a salud... y ayuda a pagarlos el presupuesto provincial dentro o fuera de la legalidad. Es un número, es un criterio, es una política de Estado. El resto de la provincia, en salud, depende de modo directo de las arcas provinciales y allí remiten gremial y estatutariamente con excepción de los pequeños centros a los que atienden municipios y comunas.

Desde el punto de vista privado el gran tema de la Región Rosario es la suma de Terminales Portuarias, Bolsa de Comercio, Sector Industrial y emprendimientos inmobiliarios. La vara no es igual, las jurisdicciones se cruzan, las legislaciones también. Desde la muerte al contrabando y los gravámenes son diferentes. Quién juzga y quién cobra tributos es uno de los temas de la Región.

Confluyen tres presupuestos estatales en la Región. El de la UNR, el de PAMI y el del Estado Municipal. El Presupuesto Provincial es determinante, pero no es único.

“DOCUMENTOS POR FAVOR...”

La UNR está decidida a trabajar el territorio, la Región Rosario. Su rector, Franco Bartolacci lo ha declarado.

PAMI espera el recambio de autoridades nacionales pero debemos ser pesimistas, PAMI es un letargo en velocidad, una injusticia en la atención, un problema y una dependencia, pero existe.

La Municipalidad mira dos casas, la Gris y la Rosada. Y el presupuesto 2020 de provincia y nación donde debe atarse y/o desatarse para sus problemas de estructura. La municipalidad arrastra un déficit presupuestario, una enajenación por la distribución de los dineros, una exigencia alocada pero real (el presupuesto en Cultura, sus rubros, sus cargos) y obras que no terminará, licitaciones que no resolverá y contratos que no cumplirá. Sobre ese polvorín Pablo Lautaro Javkin, que no puede aducir “la pesada herencia”. Fue Funcionario, es concejal, es del frente en retirada provincial y agonía nacional: El FPCyS.

Los privados que son Contratistas del Estado provincial saben que alguien revisará sus cuentas, reconducirá los pagos y quedarán a la luz diferencias y altercados. Los Estados no se funden, pero la municipalidad arrastra deudas desde el 2017 en muchos casos. Es demasiado. Muy cercano a la mala praxis como funcionarios del Estado. Los contratistas del Estado municipal están en la sala de terapia en sus balances.

Los privados que hacen edificios y locales están asustados. Es cierto que muchos inmuebles se siguen comprando y vendiendo con eso, “boleto de compra venta” y que escriturar definitivamente es un sueño imposible o un flaco favor a quien invirtió de modo negro, gris o distraído. Se están muriendo los testaferros o presta nombres y han desaparecido muchas intermediaciones. Siguen en línea departamentos horizontales de 1,5 millón en moneda yanqui pero ya no puede comprarlos “ene-ene”. La palabra de estos privados es Stand By.

Las industrias en la región, las que tienen criterio SIGLO XXI funcionan, venden, exportan y tratan de mantener un bajísimo perfil. Hay toda una corriente gremial destinada a entrometerse en estas empresas que tienen regímenes laborales diferentes (un técnico en computación no es un obrero que se afilie así nomás y... ¿ a que sindicato...?).

Una novela yanqui de hace 40 años contaba que el protagonista cambiaba de empleo cada 4 años (promedio) y su padre fue portero durante 40. Esa era una diferencia en la sustancia de la sociedad. En Región Rosario ya estamos en un extremo no deseado. El 40 % no tiene trabajo y el empleo estatal se toma como trofeo político inexpugnable.

En Región Rosario se piden documentos de antigüedad en el empleo y no hay crédito. No es consuelo advertir que buena parte del país está en situación similar. En la Región Rosario el tema es notorio. En Rosario se piden un documento: ¿dígame cual es su proyecto de vida por favor...?

AYUNO Y ABSTINENCIA

Con este panorama es que el peronismo le pide al socialismo que no meta tanta mano en el presupuesto provincial y es con este argumento que Pablo Lautaro Javkin ruega que Mónica Haydé Fein no firme nada más y controle lo que prometió.

Tengo para mí, como argumento “in pectore” (los latinazgos han sido parte de la política santafesina desde que “El Lole” tenía un candidato in pectore que después fue otro). Tengo para mí, que el problema de la política provincial, donde se empantanan algunos colegas, aparece por atender y publicar declaraciones de quienes no han elaborado el adiós y la despedida, que perdieron el 16 de junio de 2019 y se van. El síndrome de abstinencia de teléfono, cargo, viáticos y cuota de poder es nefasto. Esas declaraciones levantan polvareda. Inútil.

El presupuesto es la Ley de Leyes que dice qué es lo bueno, lo malo, lo superfluo y lo indispensable. Dicho en clave filosófica: “los dueños de la billetera” deben hacer las cosas bien. Ponerle trabas a esas billeteras no es lo mismo que ponerle límites. Ese es el yerro conceptual.

Raúl Emilio Acosta | El Litoral