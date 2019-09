Nicolás Fernández Miranda: "Con Tonga debemos tener la iniciativa del partido"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Uno de los asistentes de Mario Ledesma, el ex jugador de Hindú y uno de “Los Pumas de Bronce”, analizó lo que ocurripo con Francia, y lo que se viene para el sábado ante el equipo isleño.

Los Pumas entrenaron este martes en doble turno en la ciudad de Osaka, pensando de lleno en lo que será una de las tres finales que le quedan por delante al equipo de Mario Ledesma: Tonga, el sábado, a la 1.45, hora de nuestro país.



En la práctica de la tarde japonesa, Mario Ledesma comenzó parando a los mismos quince que cayeron en el debut ante Francia, pero rápidamente, se produjeron tres modificaciones: Julián Montoya por Agustín Creevy, Benjamín Urdapilleta por Nicolás Sánchez y Santiago Carreras por Ramiro Moyano. Luego, también estuvieron entre los titulares, Matías Alemanno y Tomás Lezana.



Este miércoles, Los Pumas vuelven a entrenar en doble turno, y seguramente a la tarde habrá más certezas acerca del equipo que jugará ante Tomga.





Voces protagonistas

En ese contexto, y tal como ocurre como protocolo en los mundiales, por la tarde hubo atención a la prensa.



En primer término, habló Nicolás Fernández Miranda, uno de los asistentes de Ledesma. “Ojalá tengamos una buena semana para llegar a Tonga de la mejor manera, en eso tenemos la cabeza. Hablamos de pasar la baja del partido con Francia y poner toda la energía, todo nuestro trabajo y hacer foco en el partido del sábado”.



Las preguntas acerca de lo que pasó ante Francia, son inevitables, y el ex medio scrum de Hindú no tuvio reparos en responder. “Después del sábado, todos terminamos golpeados, jugadores, entrenadores y toda la delegación. Pero el rugby da revancha y la tenemos rápido: Se viene un partido trascendental, al cual le damos la misma importancia que al primero, con el mismo trabajo que venimos teniendo hace mucho. Realmente la cabeza de todos es dar el máximo, laburar mucho y prepararnos de la mejor manera”.



“Hay cosas que tiene explicación, y otras que no -continuó diciendo Fernández Miranda-. Fueron 15 o 20 minutos que nos fuimos un poco del partido. Es cierto que veníamos preparando este partido desde hace mucho tiempo. Fallamos en algún momento en el cual no nos salieron las cosas, pero es parte del aprendizaje, del camino y del deporte en general. Porque si uno tuviera la receta mágica, eso no nos hubiera pasado. Ojalá que podamos capitalizar lo ocurrido y que sea un punto de crecimiento para el equipo”.





El rival

“Siempre el partido más importante es el que viene, y claramente es Tonga. Nunca pensamos más allá del próximo encuentro. Nuestro trabajo y nuestra cabeza está puesta en Tonga. Nos ocupa prepararnos de la mejor manera. Sabemos que tuvieron un scrum excelente contra Inglaterra y un gran maul en los últimos partidos. Mejoraron la obtención, el sistema, son más ordenados. Es un equipo que si le das tiempo y espacio, es muy peligroso. Pero nosotros debemos tener la iniciativa del partido”, aseguró el entrenador asistente.



“Sentimos una responsabilidad enorme, porque estamos representando al equipo argentino y a la camiseta de Los Pumas. Pero no sentimos una presión extra. Sino que debemos presionarnos para estar de la mejor manera para dar el máximo, y tener la posibilidad de llegar al vestuario, mirarte a los ojos y decir: ' Hicimos lo que practicamos'. Ese es nuestro desafío, y creemos que el éxito pasa por ahí. Obviamente que siempre ganar es más importante porque te afirma el trabajo que realizamos”, concluyó el ex Puma.



Más testimonios desde Osaka

El primera línea Nahuel Tetaz Chaparro, fue uno de los presentes en la conferencia, y lógicamente, también fue consultado por el encuentro ante los galos. “El partido con Francia ya pasó, hay que dar vuelta la página. Corregir lo que se hizo mal, y entrenar para el partido con Tonga que es un equipo muy duro, en lo que será el partido más importante”.



“Tonga está trabajando más en equipo, y eso los hace más peligroso. Sabemos que tienen un pack con mucho peso y primeras líneas muy grandes. Lo pudimos ver con Inglaterra. Será fundamental nuestro scrum, y el trabajo que los ocho juntos hagamos, para que esto no sea una complicación. En lo desprolijo, ellos son mejores que nosotros. Pero tenemos que enfocarnos en hacer nuestro juego, seguir el pan de juego del equipo. El tackle será fundamental, no tanto el tackle arriba ante este rival, sino en la batalla individual”, dijo el ex jugador de La Plata acerca del rival y de lo primeordial que tienen que hacer Los Pumas.



A su turno, Lucas Mensa, jugador de Pucará y único de los 31 jugadores del plantel que no es profesional, también virtió unos conceptos. “Entre los backs hablamos que contra Francia marcamos muy cerrados, pero eso tiene que ver también con la mala circulación que todos tuvimos, por ende tenesmo que ajustar ahí para que no vuelva a pasar. Estoy disfrutando, aprovecho cada momento, las charlas los entrenamientos. Es un orgullo estar acá. Debo estar preparado por si me llega a tocar entrar unos minutos, estar a la altura”.



“Siempre seguí a Los Pumas y soñé con vestir esta camiseta. Hoy estar en este equipo, es algo increíble, un sueño. Es muy loco verlos tantos años por la tele, y ahora ser compañero de muchos de ellos”, dijo, de manera sincera, sobre el final Mensa.