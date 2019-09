https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el suroeste de Santa Fe Insólito hecho en Venado Tuerto: fueron a cremar a un familiar y se encontraron con un cuerpo equivocado

Pablo Rodríguez

Un hecho poco habitual tuvo lugar en Venado Tuerto. A través de las redes sociales, una familia dio a conocer la triste situación que les tocó pasar ante la pérdida de un ser querido: fueron a cremar el cuerpo y les quisieron entregar a otra persona.

Todo se descubrió luego de que uno de los empleados preguntara que debían hacer con el bastón de la difunta, si lo cremaban o no. Grande fue el asombro y de inmediato pidió interrumpir el proceso: la mujer no usaba bastón.

Según relató la nuera de la difunta, el deseo de su suegra que murió de un paro cardíaco el 4 de septiembre, era que la cremaran. Recién el miércoles último pudieron conseguir que eso sea posible.

Si bien el cuerpo se encontraba en el Cementerio Municipal, iba a ser cremado en las instalaciones de un privado. El hijo de la señora, tenía que estar presente a las 8 de la mañana, momento en que iban a sacar a la mujer de la tumba.

El hombre llegó 7:45 y para las 8:10 todavía no se había presentado nadie para hacer el retiro. El sujeto, se acercó a la oficina del cementerio para que le informen que había sucedido y le dijeron que el cuerpo ya había sido retirado y se encontraba en camino hacia el sitio donde iba a ser cremado.

Ante esta situación atípica, desde el cementerio llamaron para que esperaran la llegada del familiar antes de cremar. Ahí fue cuando todo se descubrió: un empleado del lugar se acercó preguntando que hacían con el bastón, si lo cremaban o si lo querían conservar. El hombre, que se encontraba junto a sus hermanos, dijo que su madre no usaba por lo cual se dieron cuenta de que se habían confundido de cuerpo. En suma, casi creman a otra persona.

Enseguida, se fueron juntos al Cementerio Municipal, para que le dieran una respuesta. Hasta la fecha, nadie se comunicó con ellos. De hecho, el cuerpo de su madre todavía seguía en la tumba y recién en las últimas horas pudieron cumplir con su voluntad.

“No sabemos a quién habían llevado a la cremación y de no haber sido por el bastón, no nos hubiéramos dado cuenta de este hecho de irresponsabilidad y falta de respeto. Quería hacer esto público ya que por casualidad nosotros pudimos darnos cuenta. Pero no sabemos que pasó con el cuerpo equivocado y si fue notificado a la otra familia ya que es algo muy delicado”, aseguraron.