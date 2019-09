Carabajal está bien, viaja pero iría al banco

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hoy es el día decisivo para que Madelón ordene la práctica fuerte de fútbol, pensando en este viernes contra Aldosivi. El DT movería a alguno de los dos “5”.

Comienzan las buenas señales en el Mundo Unión, de cara al juego contra Aldosivi de Mar del Plata —este viernes a las 19 en el José María Minella— y antes del clásico contra Colón. Es que así como el equipo frenó con el empate ante Rosario Central las cuatro derrotas consecutivas y volvió a sumar, ayer todos los movimientos del habilidoso Gabriel Carabajal llevaron tranquilidad.



“Hizo todo bien, con normalidad, sin ningún dolor ni molestia. Hubo ejercicios de pique, freno, amagues, definición. Ya está listo Carabajal para volver, ahora dependerá de Leo”, contaron a El Litoral desde Casasol.Por lo que pudo averiguar este diario, el ex “10’” de Patronato que la rompió toda en los dos partidos que jugó con la rojiblanca a bastones ocupará uno de los 25 lugares que el club bloqueó en el vuelo de línea desde Sauce Viejo. En principio, la idea es que viaje, firme planilla pero no arranque con la exigencia de ser titular, sino que sume minutos desde el banco de los relevos. Es decir, después de los desgarros del gemelo y sóleo, el objetivo es llevarlo de a poco sin apurar nada. O sea, que sume minutos en Mar del Plata y que pueda volver al ciento por ciento en el partido clásico ante Colón, el domingo 6 de octubre, a las 15.30, en el estadio 15 de Abril.

De cara al juego de este viernes contra el “Tiburón” no habrá mayores modificaciones pensando en el posible once titular: mismo arquero, misma defensa, los extremos iguales y los puntas confirmados. El tema es el doble “5”, donde el cuerpo técnico tomaría la decisión de meter mano. Lo que no se sabe es si perdería la titularidad uno solo. O los dos. En caso de que Méndez o Elías salgan, es fija la vuelta del “Chaco” Nelson Acevedo como uno de los dos volantes internos del Tate en “La Feliz”.



El ensayo fuerte de fútbol, a la hora de tocar la pelotita en esta semana corta, será hoy. Si bien quedará un entrenamiento más y el repaso de pelota el jueves por la mañana, lo que Leo ponga hoy será lo que pondrá el viernes en el José María Minella.



El viaje: aire y tierra



Unión logró bloquear los 25 lugares disponibles que había en el vuelo de línea Sauce Viejo-Aeroparque de este jueves, a las 13.15. Irán entre 19 y 20 jugadores, Madelón, el médico y otros integrantes del comando técnico. A su vez, el micro de la empresa que transporta al Tate partirá casi vacío, con seis auxiliares más, recordando que el plantel viaja en avión pero se vuelve en micro.



Luego de realizar el primer trayecto, los jugadores tendrán dos horas de escala en Aeroparque y luego sí el vuelo a Mar del Plata, donde estarán llegando cerca de las 19 del mismo jueves. El hotel elegido por la entidad de López y Planes es el que está cerca de la Costa, utilizado en la última pretemporada. Hay que recordar que el juego contra Aldosivi será este viernes a las 19, en el estadio José María Minella. El retorno será ni bien terminado el partido, luego de cenar, para llegar a Santa Fe cerca de las 10 del día sábado.



La “sugerencia” a Peano



Como se sabe, más allá de la propia experiencia de Leo Madelón y del “Moncho” Ruiz (ex jugadores los dos), el cuerpo técnico tiene incorporada la figura del entrenador de goleros. En este caso se trata del ex arquero tatengue, Rodrigo Llinas, que se sumó hace un tiempo para esta función específica.



Desde el cuerpo técnico y luego de estos dos primeros partidos (Arsenal en el Viaducto y Rosario Central en Santa Fe) se realizó un trabajo puntual con Marcos Peano, la gran promesa en el arco de Unión.



“Se le recomendó a Marcos que se cubra más con la rodilla en las jugadas de aire, donde él muchas veces se la juega saliendo contra los rivales que atropellan con fuerza. Es una sugerencia, para que nadie lo lastime. Se vio el otro día contra Rosario Central donde casi se lo llevan puesto”, confiaron a este diario. Con el arco en cero y la mejoría de la defensa, Madelón está convencido de las condiciones técnicas del juvenil arquero tatengue que le toca reemplazar —después de tantos años— a Nereo Fernández.

¿Amnistía?



Si bien el jugador Jonathan Bottinelli fue sancionado con la figura mínima (era de 3 a 12 y le dieron 3) y estaría en condiciones de volver en el clásico ante Colón, en Unión confían que podría tener una reducción la sanción. “Se hizo una presentación y hay confianza en el Mundo Unión”, dijeron a El Litoral.