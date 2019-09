https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 24.09.2019 - Última actualización - 22:08

22:06

Se tenía previsto que el boricua diera el último concierto de la Feria Nacional de Zacatecas, sin embargo, argumentó que no participaría por incumplimiento por parte de un empresario.

Fraude y demandas judiciales Ricky Martin cancela un show en México por incumplimiento de contratos Se tenía previsto que el boricua diera el último concierto de la Feria Nacional de Zacatecas, sin embargo, argumentó que no participaría por incumplimiento por parte de un empresario. Se tenía previsto que el boricua diera el último concierto de la Feria Nacional de Zacatecas, sin embargo, argumentó que no participaría por incumplimiento por parte de un empresario.

La reputación del Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (FENZA) se volvió a poner en peligro por una segunda cancelación musical, esta vez fue Ricky Martin quien se rehusó a participar.

Tenés que leer

A unas horas de su presentación en el Multiforo Zacatecas, el equipo de Ricky Martin anunció por medio de un tuit que no se presentaría en la feria debido a un incumplimiento que no tenía nada que ver con el artista.

“Nos permitimos comunicarles que el concierto de Ricky Martin previsto a realizarse el día de hoy, 23 de septiembre de 2019 en la Feria Nacional de Zacatecas, ha sido cancelado debido únicamente al incumplimiento de contrato por parte del empresario”, dijo el equipo del puertorriqueño a través de la cuenta de Twitter del cantante.

Nos permitimos comunicarles que el concierto de Ricky Martin previsto a realizarse el día de hoy, 23 de septiembre de 2019 en la Feria Nacional de Zacatecas, ha sido cancelado debido únicamente al incumplimiento de contrato por parte del empresario.

Unas horas después el presidente del patronato, Benjamín Medrano Quezada, salió a dar una conferencia de prensa en la que trató de resumir los eventos que llevaron a la cancelación del evento.

Explicó que gracias a la falta de un pago de un millón de pesos que la empresa Kasst Agency no hizo a los representantes del artista en Los Angeles, Estados Unidos, el boricua no se presentaría.

Sin embargo aseguró que todo fue una sorpresa, puesto que todo el equipo de producción y hasta el hermano del cantante ya se encontraban en el foro, haciendo los preparativos para su presentación.

“Tengo que ser muy responsable de mis actos… hoy sucedió algo inusual, la gente de Ricky Martin, la producción aquí está, montamos desde muy temprano, pero hubo un inconveniente en la mañana por falta de pago. A él, al no pagarle, un millón de pesos que era todo lo que faltaba por cubrir, canceló”, aseguró Medrano Quezada en conferencia de prensa.

Además agregó que acciones legales se tomarían en contra de José Tajonar Andere, propietario de Kasst Agency, a quien denunciaron el mismo 23 de septiembre por fraude.

“Aquí está el fiscal, están agentes del ministerio público especiales, estamos levantando todas las denuncias porque no se vale que a Zacatecas le hagan esto y más cuando no es culpa nuestra. Nosotros hemos cumplido con todos y cada uno de los requisitos del contrato”, sentenció.

Según las declaraciones de Medrano Quezada, el dueño de Kasst Agency, no sólo incumplió con el contrato por el que el patronato pagó 54 millones de pesos, pero también, exigió más dinero dos días antes debido a supuestas peticiones del artista.

“El señor Tajonara Andere quedó de regresar con nosotros, vino dos días, no solamente nos presionó para que le diéramos más dinero de lo que decía el contrato. Porque decía que había una serie de gastos adicionales y nosotros para efecto de que no nos cancelara, estuvimos muy atentos a lo que nos decía”, declaró.

El pasado 14 de septiembre, el reggaetonero Ozuna también canceló su presentación del mismo día, pero para ese concierto se buscó sustituir al artista y en su lugar se presentaron los Kumbia Kings y RK.

Al cuestionar a Medrano Quezada acerca del motivo de la cancelación, dijo que aunque no estaba seguro del porqué había cancelado, piensa que las circunstancias fueron similares.

El presidente también hizo saber que trataría de hacer todo lo posible para poder reagendar el concierto de Ricky Martin, pero dejó claro que el concierto del 23 de septiembre estaba definitivamente cancelado.

“La agencia está haciendo todo lo posible por re-agendarlo y estamos viendo qué tan posible sea mañana, pasado o no sé yo no se los puedo decir. Hoy está cancelado el concierto, no nos da tiempo, no hay técnicamente la forma de hacerlo llegar. Primero ante el incumplimiento de José Tajonar Andere con nosotros y con los proveedores. Esto provocó que en lugar que el plan de vuelo dijera Mérida a Zacatecas, se desvió para Los Ángeles”, explicó.

No es la primera vez

La empresa contratada por el patronato ya tiene dos acusaciones de fraude, una en el estado de Puebla y la segunda en el Estado de México.

En Puebla la acusación fue tras cancelar los concierto de Ozuna y de Alejandro Fernández en diciembre de 2017 y posteriormente por no hacer los depósitos para devolver el costo del boletaje.

En el Estado de México, fueron demandados por la cancelación del mexicano Mario Bautista en 2016, cuya presentación iba a ser en el Teatro Morelos.

Con información de Infobae