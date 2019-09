"Se alinearon los planetas y ojalá siga hasta fin de año"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente afirmó que “este es el partido más importante de la historia de Colón” y el vice dijo que “ví salir dos veces campeón del mundo a Argentina, pero esto es mucho más”. Se habla entre 2.000 y 3.000 hinchas sabaleros en el Mineirao.

Estaba distendido, feliz, se le notaba en su rostro la satisfacción de estar viviendo un momento distinto a cualquiera, casi impensado hasta hace algunas semanas atrás. José Néstor Vignatti es el hombre abonado a estos momentos, un elegido que disfruta y vive con intensidad esta realidad llena de expectativa y de ilusión. El, más que nadie, sabe que no se le puede poner freno al entusiasmo de la gente. Por eso, deja que el hincha dé rienda suelta a sus deseos. Y él se embarca en esa vorágine, por más que su condición de presidente lo obligue a poner los pies sobre la tierra. Por más difícil que sea.

-¿Es el partido más importante de la historia de Colón, José?

-Sin lugar a dudas. Por lo menos, hasta noviembre, que es el mes que se jugará la final y queremos estar, es el partido más importante.

-¿Cómo lo está viviendo?, ¿cuesta apartarse de un clima tan expectante que vive la gente?

-Con la mayor emoción y un gran entusiasmo. Estamos convencidos de que podemos, el equipo está muy confiado y vamos a dar pelea. Después, el fútbol es el fútbol. Tiene sus cositas y se pueden dar situaciones que uno no desea. Yo no quiero ni pensar en que se nos caiga la estantería. Mi sueño es estar en la final de noviembre.

-En la Libertadores del 98, Colón clasificó cuando sólo la jugaban dos por cada país y llegó a cuartos de final. ¿Es comparable con este momento?

-Son tiempos distintos, antes era el campeón y el subcampeón los que la jugaban, no había un grupo tan nutrido de equipos de un solo país como es ahora. Pero bueno, se ha escalado, logramos superar etapas, no fue fácil llegar hasta acá y entendemos que si estamos en esta instancia, es porque realmente nos merecemos vivir una experiencia como esta.

-¿Todo dentro de lo normal?

-Todo dentro de lo normal, se están alineando los planetas y puede ser que esto siga hasta fin de año.

Patricio Fleming, uno de los hombres más cercanos al presidente Vignatti. Dijo que luego de Huracán e Independiente hubo dudas respecto de la continuidad de Lavallén, pero que fue clave la opinión de Francisco Ferraro.Foto: Foto: Carolina Niklison/agencia efedos

Uno de los dirigentes cercanos al presidente, además de Horacio Darrás –sorprendido por la majestuosidad del hotel en el que concentra Colón- y José Alonso, es Patricio Fleming, un hombre con voz autorizado y que, además, ostenta un “record” que no muchos pueden exhibir: el de haber estado presente en los 41 partidos internacionales que jugó Colón desde el primero con Universidad de Chile en el 97, en la ya desaparecida Conmebol.

-¿No hubo otro como este, Patricio?

-Estuve en los 41 partidos internacionales de Colón y desde el ‘74 que no falto a un solo Mundial. Pero esto es lo más importante que me ha tocado vivir. Yo lo ví campeón del mundo dos veces a Argentina, tanto en el ’78 como en el ’86. También lo vi dar vueltas olímpicas en las dos Copa América que ganamos con Basile en Chile y Ecuador, pero esto, para uno, como hincha, es lo máximo.

-¿Cómo se debe jugar el partido?

-Tenemos que salir a atacar, es fundamental que hagamos un gol, porque quizás ellos puedan convertirnos y nos van a obligar a hacer lo mismo. No sé de qué manera, pero lo peor que podemos hacer es pensar en un 0 a 0, que ojalá se dé, pero no debe ser el objetivo mayúsculo.

-¿Se imagina una cancha que se puede convertir en un hervidero?

-En esta misma cancha, los brasileños perdieron 7 a 1 en el Mundial contra Alemania, así que vamos a ver cómo se nos da. Mineiro no está pasando un buen momento, tienen jerarquía, ganan cinco o seis veces más que el plantel nuestro, pero en la cancha son 11 contra 11.

-¿Cuánta gente de Colón piensa que habrá en el Mineirao?

-De 2.000 a 3.000 personas por el momento difícil que atraviesa el país, cuando fuimos a San Pablo era distinto, el dólar pasó de 20 a 60 pesos, pero el hincha de Colón es impredecible. Imagináte que si vamos a la final, ahí superamos lo de Córdoba.

-¿Ya piensa en Paraguay?

-No podemos dejar de soñar, llegamos hasta acá y hay que aprovecharlo. Podemos llegar a tener la chance en la Copa Argentina, porque River no le está dando la importancia debida. Es un torneo interesante para llegar bien alto y por ahí meternos en la Libertadores del año que viene. Pero esto de la Sudamericana es un sueño.

-¿Cuál es la importancia real que le están dando a la Superliga?

-La máxima. Estamos peleando el descenso y le tenemos que dar la misma importancia que a la Copa. Es fundamental que le ganemos el lunes a Argentinos y ni hablar el clásico. Nosotros sabemos los riesgos que estamos asumiendo con este promedio que nos exige.

-Con la mano en el corazón, ¿qué cerca estuvo de concluirse el ciclo de Lavallén?

-Lo de los técnicos pasa cuando los resultados no se dan y surgen dudas. Nosotros confiamos mucho en Pancho Ferraro y él nos dijo que Lavallén trabaja muchísimo, que tiene un cuerpo de trabajo de gran nivel y pudo haber una pequeña duda después de Huracán e Independiente, pero Pancho los ve trabajar y si hubo una pequeña duda, por suerte no se dio. Y Lavallén sigue con nosotros. Sabemos que hubo gente que lo criticó mucho y los mismas hinchas, no todos, lo hostigaron. Pero bueno, esa gente ahora entendió que el tiempo le dio la razón y puso al equipo en una situación histórica. Para Colón y también para él.