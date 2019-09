Se fueron rodeados de afecto y quieren volver como héroes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Nutrida y compacto grupo de dirigentes y ex dirigentes acompañaron a la delegación. “Quedáte tranquilo que en Colón no te van a quedar deudas”, le dijo Vignatti a Magdalena, que busca ser su sucesor e Hilbert, hoy abogado del club, anunció que habrá una “bombita” en breve. ¿Qué será?

Había gente por todos lados. En Santa Fe, despidiendo al plantel cuando estaban en el predio, cuando viajaban hacia el aeropuerto y en Sauce Viejo mismo. En Brasil, los aeropuertos se llenaban de gente con camisetas de Colón. Todos, sin excepción, vivían la emoción de sentirse protagonistas de un momento histórico, de incalculable valor. Emocionados, algunos que peinaban canas recordaban los tiempos “en los que jugábamos en esas canchas sin pasto, con alambrados oxidados y contra equipos como Flandria o los de la C”. Y se animaban a hacer cálculos de la gente que iría a Asunción del Paraguay en el caso de que se llegue a la final. Pero para eso falta saltar un obstáculo duro el jueves en esta Belo Horizonte que nos recibió con una temperatura de 27 grados que, de a poquito, fue disminuyendo producto del fuerte viento. Con esa condición climática llegó Colón a Brasil, al aeropuerto ubicado en la zona de Confins y con rumbo directo al hermoso hotel de la zona de Ouro Minas, donde el plantel “velará armas” para quedarse el jueves con la gran alegría de llegar a una histórica final.

Uno de los que viajó, invitado por el presidente Vignatti, fue Ricardo Magdalena, el principal referente de “Colón campeón”, que lo hizo acompañado por su esposa, su hija y la pequeña Auca, de tan sólo tres añitos. “Es la sabalerita más chiquita que vino a esta epopeya”, cuenta Magdalena en su diálogo con El Litoral. “La Agrupación no paró nunca desde hace varios años, no somos oposición sino una alternativa. Y eso no es fácil, porque frente a diferentes interpretaciones sobre ciertos actos, se las plantea y no es sencillo. Hace tres semanas atrás me reuní con Vignatti, me hizo la invitación para venir, acepté sin dudarlo y con él tengo una relación muy buena, somos de sangre caliente y tiene un buen trato conmigo. Más de una vez me dio a entender que la Agrupación tiene ganado un lugar en la institución y más de una vez le dije que iba a ser su sucesor y que seré el siguiente presidente. Y a veces me dice: ‘Vos quedáte tranquilo que en Colón no te van a quedar deudas’… Pero pensemos en esto del jueves, que es histórico. Junto a Ricardo Luciani hicimos un planteo de 14 puntos y estamos a la espera de respuestas. Pero estas son semanas clave para la institución y seguramente cuando pase este partido nos reuniremos con Antonio Zianni y con la gente que nos brinde las respuestas que estamos solicitando”.

El plantel comparte la primera de las comidas en el hotel, apenas arribado a Belo Horizonte, en un clima de mucha distensión y tranquilidad.Foto: Carolina Niklison - agencia efedos

Otros invitados fueron dos hombres de mucha historia también dentro de la vida dirigencial de Colón, como Luis Hilbert y Gustavo Abraham. Ambos están colaborando desde adentro y, en el caso de Hilbert, con un par de “bombitas” que le tiró al enviado de El Litoral a Belo Horizonte: “Hemos presentado la denuncia penal contra Manuel Petraskosky, el propietario de la marca que nos vestía anteriormente, por estafa. La única víctima de todo esto fue Colón, ya presentamos la denuncia y ahora vamos como querellantes. Sentimos que lo que hizo fue un delito contra el club y le recomiendo que si viene a Santa Fe, que lo haga disfrazado de Sapo Pepe o Caperucita Roja”, señaló el ex candidato a presidente y ex directivo sabalero. Además, dijo que “José me ha dado varios temas y ya te adelanto que hay algo que va a ser sorpresa, no puedo hablar porque tengo el tema con cuatro candados. Pero va a ser una noticia que causará estupor”, adelantó. Por último, dijo que “saludo a toda la gente que fue al aeropuerto, le pido que aliente, rece y nos acompañe. Fue impactante la caravana siguiendo a los jugadores y eso nos hace sentir bien y acompañados. Somos el único equipo argentino compitiendo y ante los brasileños, la gente lo sintió así y por eso nos brindó tanto afecto”, concluyó.

Leonardo Burián, un experto en atajar penales que ni piensa en esa posibilidad, sino en pasar “de una” y sin recurrir a la serie que defina.Foto: Carolina Niklison - agencia efedos

De lo único que se habla en Belo Horizonte es de la histórica seguidilla de seis derrotas consecutivas que afronta Atlético Mineiro. Los medios de Belo Horizonte han dejado claramente marcada la preocupación que existe por esta mala racha y la necesidad de recuperarse ante Colón.

“No hay que meterse atrás ni apretar tan arriba, el partido nos irá midiendo a los dos y debemos proponer un juego que nos permita llegar a la final”. Wilson Morelo, delantero de Colón

Cirugía para Celis

Tanto Eduardo Vega como Norberto Gaitán se hicieron presentes y formando parte de la delegación sabalera, ansiosos y expectantes por lo que se viene, pero también preocupados porque en Santa Fe quedó Guillermo Celis con ese diagnóstico que lo margina del mejor momento que ha vivido la institución en su historia.

A propósito, Beto Gaitán confirmó que “hay que esperar qué sale en la cirugía, si nos encontraremos con la rotura de los cruzados o algo más que pueda salir y complique la situación. Esa cirugía se hará en diez días, hasta ese momento no tendremos una noción exacta del cuadro de situación”, comentó el kinesiólogo sabalero, responsable del Departamento Médico del club, que además cuenta con la apoyatura profesional de Sanatorio Santa Fe, lugar en el que naturalmente se le practicará la cirugía al futbolista colombiano.