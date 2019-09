https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El jueves, en la Sala Garay Cumpleaños con "Spiritual, Jazz & Blues" El Coro Polifónico Provincial de Santa Fe realizará su Concierto Aniversario con un programa de música afroestadounidense, de la mano del Pedro Casís Quinteto, bajo la dirección de Alejandro Molina. La entrada será libre y gratuita.

Este jueves desde las 20.30, en la Sala Garay (San Martín 1540), se presentará el Coro Polifónico Provincial de Santa Fe en su Concierto Aniversario: será con el programa “Spiritual, Jazz & Blues”, junto al Pedro Casís Quinteto, bajo la dirección del preparador vocal del organismo Alejandro Molina. La entrada será libre y gratuita.

Maestro

Alejandro Molina Bullrich es profesor nacional de Música, con especialidad en Armonía y Contrapunto, egresado del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral. Cursó estudios de Análisis de Músicas del siglo XX con el Dr. Omar Corrado, Orquestación con el Prof. Jorge E. Molina y Composición con el Prof. Jorge Horst.

Desde el año 1985 integra el plantel estable del Coro Polifónico Provincial de Santa Fe y desde 1987 se desempeña como Maestro Preparador de dicho organismo.

Dictó clases de Audioperceptiva y Texturas, Estructuras y Sistemas en el Instituto Superior de Música de la UNL.

En la actualidad, dicta clases de Gramática del Lenguaje Musical, Movimientos, Escuelas y Tendencias y Estéticas Contemporáneas en la Escuela de Música “Orquestas de Niños y Juvenil”, de la provincia de Santa Fe.

Se desempeña como arreglador para las distintas agrupaciones musicales de la Escuela de Música 9901 “Orquestas de Niños y Juvenil” de la ciudad de Santa Fe.

Ha asistido a diversos cursos, entre los cuales se destacan: “La interpretación coral alemana desde el Barroco al Romanticismo”, dictado por el Prof. Heribert Breuer; “Texto y obra” y “Componer y escuchar”, dictados por el Prof. Mariano Etkin; “Creación musical en Latinoamérica”, dictado por el Prof. Dante Grela; “Interpretación de la Música Coral Alemana”, dictado por el Mstro. Alberto Balzanelli; “Introducción a la epistemología del análisis musical”; dictado por el profesor Francois Delalande; al seminario “Música culta desde 1980: individualidades, tendencias, perspectivas”, dictado por el doctor Omar Corrado; “Ensamble e interpretación de obras corales”, dictado por la maestra cubana Corina Campos Morales.

Obtuvo por concurso la “Beca de perfeccionamiento 95” con el proyecto “Forma y textura en la música electroacústica de la provincia de Santa Fe”, otorgada por la UNL.

Participación como jurado en distintos concursos y audiciones del Coro Polifónico Provincial de Santa Fe.

Labor artística

Arreglos vocales e instrumentales, dirección artística y participación como intérprete en el Grupo Vocal Clave de Canto.

Participación como compositor e intérprete del grupo instrumental Malajunta.

Arreglos instrumentales para las bandas sonoras de las obras de teatro infantiles: “La ciudad de las Brujhadas”, “Globerías” y “Bicheríos” para la Comedia Infantil Universitaria de la UNL.

Música original para el video didáctico sobre el Túnel Subfluvial Hernandarias, dirigido por Darío Díaz Geromet.

Música original para las siguientes obras de teatro: “La casita de los viejos” de Mauricio Kartún, “Después del viento” de Walter Operto, “Misterios... de puro cuento” de Dib-Pfeiffer-Molina, “La Mujercita del Rin al Salado” de María Rosa Pfeiffer, “Dos lunas para Juana” de Dib-Molina-Ottolina y “Una guerra de segunda” de Sandra Franzen, espectáculos presentados por el Taller de Teatro de la UNL y otros grupos teatrales de las ciudades de Rosario y Rafaela, “De viento y aguas” espectáculo multimedia dirigido por Juan Carlos Rodríguez F.

Música original para la obra de danza teatro “El Hilo de Molly” dirigida por Patricia Pieragostini.

Participación como solista vocal y coreuta en una gira de conciertos que realizara el Grupo Coral del Centro Ciudad de Rafaela dirigido por el Mstro. Rubén Guarnaschelli, por Austria, Hungría, Italia, Francia, Inglaterra y Alemania.

Participación como arreglador, cantante e instrumentista del grupo vocal Canto General de la ciudad de Santa Fe

Participación como director invitado del Coro Polifónico Provincial de Santa Fe, interpretando en distintos conciertos, desde 1997 hasta la fecha, obras del repertorio coral universal y de compositores argentinos, como Carlos Guastavino, Emilio Dublanc, Ariel Ramírez y Gustavo “Cuchi” Leguizamón, entre otros.

Participación como director y cantante del coro de la Orquesta Filarmónica de Santa Fe en el espectáculo “45 años” junto al grupo Los Palmeras.

Programa

-“Elijah Rock” (coro mixto a capella).

-“The animals are coming” (coro masculino a capella).

-“Slap that bass” (Mara Scardino + quinteto).

-“Street of dreams” (Mario Martínez, Pablo Travaglino, Alejandro Zurbriggen, Pablo Tavella + quinteto).

-“The Preacher” (quinteto).

-“A quiet place” (cuarteto a capella: Paola Tourn, Mara Scardino, Karol Bayer, Adriana Farina).

-“Swinging down to the river (coro mixto a capella: Pablo Travaglino, Alejandro Zurbriggen, Mario Martínez, María Alejandra Pistoni, Antonela Magani, Adriana Farina).

-“Bye Bye Blackbird” (coro mixto + quinteto).

-“Amazing grace” (coro mixto a capella; Karol Bayer y Matías Bustafán)

-“Worksong” (Karol Bayer + quinteto).

-“Moanin’” (quinteto).

-“Ev’rytime we say good bye” (coro mixto + quinteto).

-“Amen! Go tell it” (coro mixto + quinteto).

-“There’s no business like show business” (coro mixto + quinteto).